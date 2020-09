News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Présentation des terres enneigées de la Couronne

C'est au travers d'une vidéo explicative que nous est présentée la région de Couronneige où se déroule le deuxième volet du Pass d'extension de Pokémon Épée / Bouclier.





Notre avatar, fille ou garçon, est missionné par le montagnard Dhilan pour explorer la contrée. Une exploration qui consisterait notamment à arpenter les chemins d'une profonde caverne. Au cours de cette aventure, nous serons amené à rencontrer les trois oiseaux légendaires Elektor, Artikodin et Sulfura dans leurs formes de Galar.





De nombreux autres Pokémon Légendaires seront disponibles, notamment au cours de Raid Pokémon. Au final, il sera possible d'obtenir tous les légendaires existant ! Encore faut-il avoir les deux jeux et les deux extensions, ou tout simplement de faire des échanges avec des amis ou des joueurs en ligne, les légendaires apparaissant dans l'une ou l'autre version du jeu !



Une fois l'aventure de Couronneige terminée s'ouvrira le Tournoi des Stars de Galar, des combats Pokémon où vous pourrez choisir comme coéquipier un des maîtres d'arène que vous avez croisé dans le passé dans les jeux Épée et Bouclier, et leurs extensions.



L'aspect combats d'arène était particulièrement réussi dans les jeux. Gageons que ce nouveau tournoi apporte une dose d'adrénaline supplémentaire à tous les dresseurs !

La date de sortie : le 23 octobre

Même si hier lors de l'annonce de ces nouvelles infos à venir on pouvait s'attendre à une sortie dans la foulée, la réalité est tout autre : il faudra attendre le 23 octobre prochain pour pouvoir arpenter Couronneige !





Pour rappel, le Pass d'extension donne accès à deux nouvelles iles de la région de Galar : Isolarmure et Couronneige. Pour y accéder, il faut un jeu Pokémon Épée ou un jeu Pokémon Bouclier, et leurs pass d'extension correspondant. En effet, les Pass de Épée et Bouclier ne sont pas exactement les mêmes, les différences correspondant à quelques dresseurs et Pokémon spécifiques.







La vidéo permet d'annoncer la sortie le 6 novembre prochain de versions boite de Pokémon Epée et Bouclier comprenant d'office les Pass d'extension.

Ces versions sont bien sûr à destination des joueurs qui n'auraient pas encore franchi le pas. Ou de ceux qui ont patiemment attendu ce jour, fier d'avoir déduit assez tôt que The Pokémon Company n'allait pas se priver de faire des versions boite "complètes" pour relancer la machine.

Des casquettes Pikachu à la pelle

Pour célébrer la sortie du deuxième volet du Pass d'extension, des Pikachu portant des casquettes spéciales seront distribués dans les prochaines semaines. Le premier est d'ores et déjà disponibles en rentrant le code ci-dessous dans l'interface Cadeau Mystère du jeu Épée / Bouclier.



Des nouvelles de la compatibilité Pokémon Go vers Home

D'ici la fin de l'année, il sera possible de transférer tous ses Pokémon de l'application Pokémon Go au service Pokémon Home sur mobile et Switch. Plein de petits caractères dans le texte nous rappellent que tous les Pokémon ne pourront pas forcément être transférés, mais normalement, tout devrait bien se passer.



Une fois transférés dans Home, les Pokémon pourront ensuite être transférés vers Pokémon Épée et Bouclier, "à condition de les avoir attrapés au moins une fois" peut-on lire encore une fois dans les petits caractères. Espérons que les transferts soient le plus simple possible !





Lorsque vous transfèrerez un Pokémon de Go vers Home, une Boite Mystère apparaîtra dans le jeu Pokémon Go pour vous offrir un Meltan, auquel cas vous ne l'auriez pas encore ! Plus intéressant : un Melmetal, son évolution, sera disponible en Cadeau Mystère dans Pokémon Home. C'est un Pokémon Gygamax que vous pourrez transférer ensuite dans Epée et Bouclier et apprécier sa puissance !



Un clip animé pour conclure

La vidéo se termine avec la diffusion d'un clip animé Pokémon en collaboration avec le groupe de rock japonais Bump of Chicken. Très réussie au niveau du rythme et de son animation, le clip nous propose de suivre le parcours de deux jeunes dresseurs à l'aube de leur aventure, tout en croisant les nombreux dresseurs et maîtres de tous les jeux Pokémon, de Pokémon Rouge/Bleu à Pokémon Epée/Bouclier.



Nous vous laissons regarder cette vidéo Pokémon et le clip animé à la toute fin.