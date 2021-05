News World's End Club (Switch)

Depuis hier sur l'eShop japonais, les joueurs ont pu commencer à télécharger une démo de World's End Club, une des grosses sorties de cette fin de mai 2021. Désormais elle est disponible partout et vous allez pouvoir enfin découvrir une partie du potentiel du jeu.





PEGI 16 et commercialisé à 39,99 € sur l'eShop, nous voici en compagnie d'un groupe d'étudiants marginaux venus des quatre coins du Japon, le « Club des battants », qui se retrouve enfermé dans un étrange parc d'attractions lors d'une excursion scolaire. Pour s'en échapper, ils doivent participer à un jeu de survie. A l'écriture, nous avons le tandem Kotaro Uchikoshi et Kazutaka Kodaka pour nous proposer un scénario assez détaillé. Graphiquement, c'est particulièrement coloré et sympathique. Nis America fonde beaucoup d'espoir sur ce titre alors c'est à surveiller !





En attendant, voici la nouvelle bande-annonce dévoilée en parallèle de la sortie de la démo :







World's End Club - Demo Trailer (Nintendo Switch) 05/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous avez un petit problème de place pour le moment et vous voulez tout de même voir un petit extrait de cette démo ? Voici la vidéo de Nintendo Sphere. A ne regarder bien sûr que si vous n'avez pas peur d'être spoilé légèrement.