On commence par la boutique Difuzed, ayant déjà pas mal de produits estampillés Nintendo. Le site vient d'ajouter trois nouveaux produits aux couleurs d'Animal Crossing, qui déjà victime de leur succès, sont en rupture de stock jusqu'à début mars 2020.



Si vous passez par le Japon à partir du 17 février 2020, tentez de vous procurer ces délicieux petits œufs en choco, proche du principe Kinder (goût différent en revanche). Une série spéciale Animal Crossing sera lancée à partir de cette date, nous l'avions évoqué il y a quelques temps, avec 20 personnages sublimes à vous procurer (de quoi nous faire regretter quelques absences du côté des amiibo).

C'est l'entreprise Furuta Confectionery qui lancera cette nouvelle gamme de 20 figurines, dont deux mystères, au tarif de 210 ¥ pièce (par œuf), soit environ 1,75 € l'oeuf avec sa figurine. Évidemment, il y aura des doublons et donc quelques crises de foie à prévoir pour récupérer le set intégral. Mais en période de Saint Valentin (on tombe quelques jours après), nul doute que ces œufs vont s'envoler comme des petits pains. Je veux le 11 et 12 !