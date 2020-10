C'est toujours assez incroyable, et aussi plutôt ironique, quand on y pense. Le fameux épisode du divorce entre Nintendo et Square Enix (SquareSoft à l'époque), qui a longtemps été l'un des plus gros arguments de vente de la première PlayStation à grands renforts de publicités agressives se moquant notamment du format cartouche de la Nintendo 64, est ressorti sur console Nintendo plus de 20 ans après sur l'eShop de la Switch. Et l'ironie dans tout ça ? C'est qu'il existe désormais également sous forme de cartouche.Auparavant exclusive au territoire asiatique, cette compilation comprend la version sortie sur l'eShop de Final Fantasy VII et la version remastered de Final Fantasy VIII, toutes deux comprenant des fonctionnalités pour faciliter l'immersion du joueur débutant et améliorer la "replay-value" des deux titres, notamment la possibilité d’accélérer l'action à l'écran jusqu'à 3 fois et la possibilité de désactiver les combats aléatoires.Si vous êtes intéressé de jouer à ces deux titres phares de l'ère PlayStation sur format cartouche sur Switch, vous pouvez pré-commander la compilation dès aujourd'hui sur le site officiel de Square Enix en cliquant ici