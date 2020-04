L'état d'urgence a été officiellement déclaré dans sept régions du Japon, mardi 7 avril, dont la capitale Tokyo et les trois régions de sa grande banlieue, les préfectures de la région de la grande métropole de l'ouest Osaka, sa voisine Hyogo, ainsi que celle de Fukuoka, dans l'île de Kyushu (Sud-Ouest), pour le moment pour une durée d'un mois, mais reconductible selon l'évolution de la pandémie du Covid-19 au Japon. L'augmentation brutale des cas d'infections sur le territoire nippon a conduit le Premier ministre a prendre cette décision urgente, sans confinement obligatoire pour le moment même s'il est fortement encouragé.







Face à une situation qui peut gravement affecter la vie de chacun et l'économie, j'ai décidé de déclarer l'état d'urgence, a annoncé Shinzo Abe devant un comité parlementaire.





Pourquoi pas de confinement obligatoire ? Le Japon garde en mémoire sa sombre période de la seconde guerre mondiale, avec un pouvoir autoritaire et préfère prendre encore un peu de temps avant de restreindre les libertés individuelles, même si avec cette épidémie, un confinement dur est clairement envisagé. On joue sur le civisme des japonais en espérant ralentir la propagation dès deux semaines.







Cet état d'urgence a un impact inattendu au niveau des jeux vidéo sur le marché nippon : la CERO (Computer Entertainment Rating Organization (特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構, Tokutei hieiri katsudō hōjin konpyūta entāteinmento rētingu kikō) annonce la suspension de ses activités, à compter de demain 8 avril 2020 jusqu'au 6 mai 2020, date de l'actuelle arrêté, mais cette suspension peut se poursuivre au-delà. Le personnel et les collaborateurs travaillant pour la CERO vont rester chez eux et il n'est pas possible, dans le cadre des activités de l'organisation de poursuivre le travail à domicile.







Comme les bureaux vont être fermés, inévitablement tous les jeux qui se retrouvaient en attente de certification vont subir des retards, en attendant la reprise du service normal de la CERO. De quoi compliquer un peu plus les affaires de planning des éditeurs japonais (et expliquer qu'il ne faut pas s'attendre à de nombreuses révélations pendant un moment). Les éditeurs étrangers voulant mettre sur le marché nippon leurs titres sont également impactés par cette suspension des activités.