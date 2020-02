GameCube Secrets & Censorship - Did You Know Gaming? Feat. Remix (Nintendo) 02/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'information n'est pas nouvelle, Nintendo a toujours pratiqué la censure lors de la localisation de ses titres dans le monde. La principale raison est le souci de ne pas froisser la sensibilité de ses joueurs ou alors de leur épargner des scènes jugées trop violentes.Il y a aussi la volonté de protéger la pudibonderie de certains avec des tenues parfois jugées un peu trop légères ou peu adaptées à l'âge des joueurs. Bref, il y a toujours eu un important catalogue de raisons, plus ou moins bonnes à utiliser, même si certaines sont parfois risibles.Pour passer en revue celles dédiées à la Game Cube, l'équipe de Did You Know Gaming a réalisé une petite vidéo assez sympathique, bien qu'en anglais. Leur site regroupe de nombreuses vidéos consacrés à différents thèmes pour les plus curieux que cela pourrait intéresser.Bon visionnage.Source: Did You Know Gaming