News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

Nintendo a annoncé sur le compte Twitter officiel japonais des 35 ans de la série Super Mario Bros que Super Mario 3D All-Stars allait recevoir le 17 novembre 2020 une mise à jour doté d'une fonctionnalité que plus d'un joueur devrait apprécier : la possibilité d'inverser les axes de la caméra, et ce dans les trois jeux.C'est une fonctionnalité que plusieurs joueurs devraient apprécier compte tenu de leurs préférences de jeu : Nintendo permettra de modifier l'angle X et Y de la caméra dans les trois jeux de la compilation.Cette nouveauté fera partie de la mise à jour 1.1.0 qui sera disponible sur les serveurs de Nintendo à partir du 17 novembre prochain. On peut être assez surpris que la fonctionnalité soit annoncée aussi longtemps à l'avance, mais nul doute qu'elle convaincra peut-être de nouveaux joueurs de se lancer dans ces trois pépites du jeu de plateforme 3D, dont vous pouvez toujours lire notre test plein d'amour ici Est-ce une fonctionnalité qui, pour vous, manquait cruellement au jeu ? L'argument est-il suffisant pour, désormais, vous donner envie d'acquérir ce titre-hommage ? N'hésitez pas à nous confier votre ressenti en commentaire, ou de venir en discuter avec nous sur Discord Source : Vooks.net