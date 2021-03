News Super Nintendo World

SUPER NINTENDO WORLD™ Direct - 19/12/2020 03/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Universal Studios a annoncé que la grande inauguration de Super Nintendo World aura lieu le 18 mars 2021. Après plusieurs reports dûs à la pandémie de Covid-19, c'est en effet la date retenue pour l'ouverture en grande pompe de cette nouvelle zone du parc d'attractions Universal Studios d'Osaka, au Japon.Toutes les attractions seront alors pleinement opérationnelles, toutes les petites activités accessibles, et surtout tous les restaurants et boutiques ouverts. Cela semble toutefois déjà être le cas : depuis le 4 février dernier, les visiteurs d'Universal Studios peuvent arpenter les allées de Super Nintendo World sans souci.A cette date, dans dix petits jours à peine, les publications sur les réseaux sociaux devraient donc être encore plus nombreuses. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les attractions proposées au sein de Super Nintendo World, on vous propose de revoir cette vidéo de présentation en compagnie de Shigeru Miyamoto, dont ont voit encore des étoiles dans les yeux à la découverte du parc dont il rêvait depuis tant d'années :