News Brain Age: Nintendo Switch Training (Switch)

Les joueurs japonais et fan d'importation ont pu se procurer le prochain Dr. Kawashima un peu en avance alors que sa sortie est toujours prévue ce 27 décembre. Ce fût l'occasion pour ces derniers de remarquer qu'une mise à jour de 307 Mo était disponible, faisant ainsi le jeu en version 1.1.0.Les détails de cette mise à jour ne sont pas encore connus, mais on ne peut que regretter qu'un jeu d'apparence si simple ne soit pas fini avant d'être mis sur cartouche. Cela n'a évidemment rien de grave, mais tend néanmoins à démontrer que le patch day-one devient une norme plutôt qu'une exception. Les joueurs peu ou mal connectés n'ont donc pas fini de galérer, même en choisissant les versions boîtes.Pour rappel, le Programme d'entraînement cérébral du Dr. Kawashima pour Nintendo Switch sortira ce 3 janvier sur nos Switch européennes. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop au prix de 26,99€, ou en version boîte chez votre revendeur habituel.Source : Nintendo Soup