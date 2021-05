News Pecaminosa - a pixel noir game (Switch)

Annoncé depuis de nombreux mois, Pecaminosa sera enfin disponible en cette fin de semaine, le 27 mai très exactement pour un peu plus de 12 € normalement (le prix européen n'est pas encore disponible au moment où nous écrivons ces lignes mais il est de 18,61 dollars canadiens). Il mélange un graphisme tout en pixel art très travaillé et les mécanismes d'un Action RPG, le tout nimbé de l'atmosphère d'un film noir, avec une ville dominée par le crime et le péché. Nous sommes à Pecaminosa, une ville frontière entre les États-Unis et le Mexique. Un lieu propice aux trafics et donc un bon repaire pour de nombreux hors la loi.

Vous incarnez le personnage de John Souza, un ancien détective qui a plongé dans l'alcool après être tombé en disgrâce. Et surprise, une nouvelle mission vous est confié par un client un peu inhabituel : le fantôme d'un parrain local, le spectre de Charlie "Deux Anges". Votre mission va être de capturer les anciens associés de Charlie afin d'obtenir la rédemption de leurs péchés et de pouvoir franchir les portes du Paradis. En clair, vous allez devoir chasser les vivants afin d'apporter la paix aux morts, une paille !

Comme tout travail d'enquête, il va falloir interroger des suspects, explorer la ville et parfois dégainer ou user de la force de vos poings (pour un soiffard, vous avez encore belle prestance pour faire le poing) pour vous protéger de tout ce petit monde qui n'aime pas trop vous voir fourrer votre nez dans leurs affaires.

Personnalisez l'apparence et l'équipement de votre personnage et faites-le évoluer grâce au système L.I.F.E., qui répartit les points d'expérience en quatre paramètres différents : Chance, Intelligence, Force et Endurance. Jouez à des mini-jeux comme le Blackjack pour gagner de l'argent supplémentaire, allez au magasin d'alcools, fréquentez la racaille, visitez le poste de police et la maison close, en plus d'autres lieux recréés avec beaucoup de détails graphiques... et ne faites confiance à personne. Il y a une balle avec votre nom dessus, et elle est impatiente de vous rencontrer.

Se basant sur une narration qui semble assez soignée, la bande-annonce nous donne envie de prendre en main ce titre. Et qui dit atmosphère de film noir, dit bande-son original jazz, nous sommes servis.

Céréal Games et son éditeur Badland Publishing nous offre un titre intéressant sur le papier. 492 Mo pour le télécharger, jeu en solo et texte malheureusement uniquement en anglais.