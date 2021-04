News Koei-Tecmo

Une année très fructueuse

Les chiffres nous dévoilent que cette année, Koei Tecmo constate une importante augmentation du chiffre d’affaires net et le bénéfice d’exploitation. Malgré cela, les prévisions pour l’année prochaine restent globalement stables.Avec ces chiffres, Koei Tecmo lance un nouveau plan de gestion à moyen terme, visant à atteindre un chiffre d'affaires de 90 milliards de yens et un bénéfice d’exploitation de 30 milliards de yens. Koei Tecmo désire atteindre cet objectif annuel d’ici la fin de l'exercice fiscal 2023-2024.Pour accompagner le tout, la société japonaise souhaite développer une nouvelle licence pour consoles et PC qui serait capable de se vendre à 2 millions d’exemplaires chaque année fiscale. Enfin, ce plan vise aussi le lancement d’un jeu pour mobile, dont le but serait d’atteindre 2 milliards de yens de ventes mensuelles et de plusieurs autres jeux capables d’atteindre 1 milliards de yens mensuellement.Pour permettre cela, Koei Tecmo compte développer son influence sur la scène mondiale et utilisera le moteur Katana Engine, utilisé pour la série Atelier Ryza, pour développer l’IA de ses jeux de simulation notamment. A long terme, l’objectif de Koei Tecmo est de devenirSorti au Japon le 3 décembre, puis les 26 et 29 janvier dernier en Amérique du Nord puis en Europe, le second opus de la série Atelier Ryza a réalisé 360 000 ventes. Le 9 décembre dernier, Atelier Ryza 2 avait déjà vendu 150 000 exemplaires au total.Depuis sa sortie en novembre 2019, Hyrule Warriors: L’ère du Fléau s’est vendu à 3.7 millions d’unités. De beaux chiffres alors que pourtant, le jeu enregistre de très faibles ventes depuis novembre. En effet, le 24 novembre dernier, Hyrule Warriors: L’ère du Fléau avait réalisé 3 millions de ventes en seulement une semaine.A lire aussi : Nintendo et Fujifilm s'associent pour une impression simple de vos captures d'écran Switch Ainsi, suite à cette collaboration fructueuse, Koei Tecmo compte multiplier les collaborations avec d’autres entreprises. Cette stratégie est par ailleurs déjà appliquée puisque Koei Tecmo est aux fourneaux de New Pokémon Snap, pour la solde de la Pokémon Company.Source : twinfinite.net