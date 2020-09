News Kirby Fighters 2 (Switch)

Vous avez joué à Kirby Fighters Deluxe et aimeriez qu'une suite soit proposée sur Switch ? Votre souhait pourrait être exaucé bientôt, car le site de Nintendo indique que Kirby Fighters 2 est prévu au prix de 19.99 dollars.Cest dans la rubrique Game Finder du mini-site play.nintendo.com , quand on clique sur la console Nintendo Switch que l'on voit, juste en dessous de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, le jeu Kirby Fighters 2, avec logo et descriptif produit.Autant dire que c'est une présence surprenante, car le jeu n'était pas annoncé encore par Nintendo. Au moment où ces lignes sont écrites, le jeu est toujours listé dans le mini-site, et nous révèle les personnages que nous pourrons trouver dans le jeu : Kirby, Bandana Waddle Dee et King Dedede seront ainsi jouables.Dans l'icône du jeu, on voit que Kirby a plusieurs habiletés à son actif, tandis que l'on voit aussi Meta Knight et Magolor parmi les personnages a priori incarnables dans le jeu.La découverte du jeu n'ira pas plus loin : la page liée depuis play.nintendo.com est encore une erreur 404. Il est intéressant de voir l'intérêt que suscite Kirby en jeu de combat aussi bien chez ses fans que chez Nintendo : pas mal pour ce qui n'était au départ qu'un mode supplémentaire de Kirby Triple Deluxe sur Nintendo 3DS, devenu ensuite deux jeux à part entière disponibles sur eShop, Kirby Fighters Deluxe et Dedede's Drum Dash Deluxe.Il nous tarde de savoir quand Kirby Fighters 2 sera disponible sur Switch, il se pourrait que ce soit un jeu aussitôt annoncé, aussitôt disponible, afin de surprendre les joueurs. On fera semblant, promis, Nintendo, d'être étonnamment surpris par l'annonce de ce nouveau jeu :)Source : Siliconera via Twitter