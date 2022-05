Kirby 64: The Crystal Shards atterrit sur Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Kirby 64: The Crystal Shards - Nintendo 64 - Nintendo Switch Online 14/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous avez fini Kirby et le monde oublié et vous aimeriez bien jouer de nouveau avec la boule rose, voici que Kirby 64: The Crystal Shards (ou Kirby 64 tout simplement) débarque dans le catalogue Nintendo Switch Online + Pack additionnel.C'est par l'intermédiaire de Nintendo Japan que l'information a été dévoilée. Annoncé il y a quelques mois, l'opus 64 de la boule rose est maintenant doté d'une date de lancement.Retrouvez ainsi la première aventure de Kirby en 3D. Le jeu sorti sur Nintendo 64 en 2000 se refait une nouvelle vie pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel à partir du 20 mai 2022.