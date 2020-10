Kingdom Hearts: Melody of Memory sort le 13 novembre 2020 sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch et si on sonde quelque peu les personnes de notre entourage, il est rarement dans le Top 5 des titres que l’on souhaite se procurer, voir il n’est tout simplement pas connu. Ce qui pourrait bien être une erreur, qui mériterait d’être réparée. Une démo est disponible sur PS4 et désormais sur Nintendo Switch. Si elle ne comporte aucun élément d’histoire mais juste quatre niveaux, elle permet néanmoins de se faire une première idée. Chaque chanson propose trois difficultés différentes, avec un vrai challenge à chaque fois pour combiner plusieurs actions simultanées.





Évidemment, il faut être fan de jeu d’action rythmique mais dans le genre, en proposant un dosage bien équilibré selon le niveau du joueur, ce Melody of Memory est de bonne qualité, avec de très bonnes musiques et un arrière-plan conforme à l’épisode d’où cette musique a été extraite. Graphiquement, il faut encore patienter un peu pour se dire s’il est vraiment joli ou un poil léger selon les situations. Le prix de vente final sera peu être le frein à son achat, les titres musicaux étant rarement bon marché.



Si actuellement vous êtes en train de planifier vos achats de fin d’année, pensez à lancer la démo disponible sur l’eShop. Peut-être qu’il vous convaincra d’ajouter une nouvelle ligne sur votre liste de Noël ?





Square-Enix et Tetsuya Nomura bientôt de retour sur Nintendo Switch pour un autre titre.

C’est la nouvelle interrogation suite à l’interview de M Nomura sur Nintendo Dream et sa traduction en langue anglaise sur le site de Nintendo Everything . Une petite phrase en toute fin d’interview laissant penser que M Nomura devrait être réinvité dans quelques temps par Nintendo Dream, ce qui suggère un autre titre dans les cartons, un titre pas encore annoncé. Comme le film d’animation « The World Ends with You: The Animation » arrive au niveau mondiale en 2021, il n’est pas impossible qu’un nouveau jeu autour de cette franchise soit proposé dans la foulée. Réponse dans quelques mois.