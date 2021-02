News King of Seas (Switch)

Le studio italien 3DClouds est de retour après nous avoir servi un très correct All-Star fruit Racing et un beaucoup moins enthousiasmant Xenon Racer (du moins sur Nintendo Switch). On change d'horizon pour voguer sur les mers lors de la grande période de la piraterie. Vous devez venger la mort de votre père et devenir le roi des mers. On est bien loin de l'esprit de Pirates des Caraïbes, mais plus proche de l'antique jeu vidéo Sid Meier's Pirates ou du récent Sea of Thieves, même si on reste sur une aventure solo.

Éliminons tout de suite ce qui fâche, avec une langue uniquement en anglais ou en italien à l'écran (pas de français donc), pour nous concentrer sur le potentiel du jeu. Une vue à la troisième personne au design relativement cartoon rappelant quelque peu Warcraft, et un monde généré de manière procédurale, prenant en compte la météo (le sens du vent sera très important à surveiller car votre bateau est à voile, surtout lors des phases d'abordage). On ajouter un bon arsenal, un arbre de compétences, bref de quoi sur le papier nous promettre de nombreuses heures de jeu.





Le monde de King of Seas réagira à chacune de vos actions, les routes navales changent et à chaque colonie conquise, la difficulté s'adapte pour vous offrir un défi toujours plus grand. Sur votre carte, un épais brouillard vous obligera à avancer avec prudence pour explorer et ne pas vous faire surprendre. Les tempêtes seront générées. Au menu, vous aurez le choix entre cinq type de navires, tous personnalisables au niveau de leur équipement. Faite feu avec vos canons, soyez stratégique en observant le sens du vent, vous aurez plus de 20 compétences à choisir et trois branches de talents pour s'adapter au style de jeu qui vous convient le mieux.

Si au départ le jeu devait sortir en fin de semaine, le 18 février 2021, comme il est encore mentionné sur le site eShop de Nintendo actuellement (précommande à 19,99 € jusqu'au 17 février 2021 au lieu de 24,99 €), le studio et l'éditeur ont fait savoir par un communiqué de presse que la date finale de sortie, pour l'ensemble des plateformes et donc la version Switch, était désormais prévue pour le mois de mai 2021. D'ici là, Team 17 prêtera son concours pour aider à améliorer encore un peu plus le jeu, une campagne de nouveaux tests de preview étant actuellement lancée pour récupérer de nouveaux retours sur ce titre qui a déjà pas mal progressé depuis ses premières présentations.



Team17 Presents... King of Seas Announcement Trailer 15/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : PR Team 17