News Dragon Ball FighterZ (Switch)

Dragon Ball FighterZ - Kefla Gameplay - PS4/XB1/PC/SWITCH 21/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Disponible le 26 février pour les acquéreurs du troisième Fighterz Pass et disponible en DLC payant dès le 28 pour les autres, Kefla s'apprête à rejoindre le roster du jeu de versus fighting de Bandai Namco.Pour l'occasion, l'éditeur a dévoilé une vidéo de gameplay mettant en scène les protagonistes du Tournoi du Pouvoir, Kefla, Jiren et Hit d'un côté, Son Goku, Vegeta et Freeza :Voilà donc un aperçu de la combattante de l'Univers 6, entre coups spéciaux et combos. Kefla semble disposer d'un gameplay nerveux, très aérien avec quelques possibilités de juggle sympathique. A confirmer manette en main bien évidemment.