Just Dance 2022 : Ubisoft révèle la liste complète des musiques présentes dans le jeu

Full Song List | Just Dance 2022 [Official] 11/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au total, Just Dance 2022 embarquera plus de 40 morceaux pour vous faire danser sur le bon tempo. Que ce soit Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish, Beyoncé, Justin Bieber, Lady Gaga, Katy Perry, Sia, Shakira ou encore Blackpink, Ubisoft a varié les genres et les origines dans sa production. Voici la liste complète :- Camila Cabello – “Don’t Go Yet”- Taylor Swift – “Love Story (Taylor’s Version)”- Olivia Rodrigo – “good 4 u”- Bella Poarch – “Build A B*tch”- Dua Lipa – “Levitating”- Billie Eilish – “Happier Than Ever”- 24kGoldn ft. iann dior – “Mood”- Todrick Hall – “Nails, Hair, Hips, Heels”- Beyoncé – “Run the World (Girls)”- K/DA, Madison Beer, (G)I-DLE ft. Jaira Burns – “Pop/Stars”- Justin Timberlake – “Rock Your Body”- The Sunlight Shakers – “Mr. Blue Sky”- Sylvester – “You Make Me Feel (Mighty Real)”- Master KG ft. Nomcebo Zikode – “Jerusalema”- GALA – “Freed From Desire”- Sevdaliza – “Human”- Anastacia – “I’m Outta Love”- Lady Gaga – “Judas”- El Chombo – “Chacarron”- aespa – “Black Mamba”- Major Lazer ft. Anitta & Pabllo Vittar – “Sua Cara”- Ciara – “Level Up”- Katy Perry – “Last Friday Night (T.G.I.F.)”- Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G ft. Ozuna, J Balvin – “China”- Black Eyed Peas X Shakira – “Girl Like Me”- Meghan Trainor -”Funk”- Pabllo Vittar ft. Charli XCX – “Flash Pose”- The Pussycat Dolls ft. Snoop Dogg – “Buttons”- Zara Larsson – “Poster Girl”- BLACKPINK – “Boombayah“- Bakermat – “Baianá”- SuperM – “Jopping”- Domino Saints – “My Way”- Sia – “Chandelier”- The Weeknd & Ariana Grande – “Save Your Tears (Remix)”- Ayo & Teo – “Stop Drop Roll”- Imagine Dragons – “Believer”- Chilly Gonzales – “You Can Dance”- Bronski Beat – “Smalltown Boy”- Daði Freyr – “Think About Things”- Skarlett Klaw – “Boss Witch”Pour annoncer la présence de tous ces titres, la société française a publié une vidéo de 5 minutes sur sa chaîne YouTube où l’on peut entendre quelques extraits de chacun d’entre eux. Plusieurs chorégraphies sont également disponibles sur leur chaîne si vous désirez davantage d’informations sur ces dernières.Notez que si la sélection vous semble trop restreinte, Ubisoft propose également un abonnement nommé “Just Dance Unlimited” qui vous donne l’accès à plus de 700 titres.Source : Nintendo Everything