Joyeux Noël ! Voilà des semaines qu'on s'y prépare, et la journée du 25 décembre est donc déjà là ! Et pour la majorité d'entre nous, le temps fort qui mobilise tant d'énergie est déjà passé : le moment des cadeaux ! On espère que vous avez été gâté, et on compte sur vous pour nous dire en commentaire si le Papa Noël a été généreux avec vous cette année !L'année 2019 a été suffisamment dense en nouveautés pour que chacun puisse trouver son bonheur au pied du sapin, et on espère pour vous que cela a bien été le cas cette année encore. On s'était posé pas mal de questions en préparant notre Guide de Noël Nintendo Switch 2019, en nous intéressant à deux profils de possesseurs : ceux qui viennent de craquer pour la console ces derniers mois, profitant du nouveau modèle à la durée de vie de la batterie nettement améliorée, ou ceux qui ont la console depuis toujours. C'est toujours par là que vous retrouverez nos conseils Les hits se sont succédé les uns aux autres depuis le milieu de l'année, terminant en apothéose avec la sortie du très réussi Luigi's Mansion 3, un jeu auquel les visiteurs de Puissance Nintendo ont réservé un bel accueil à l'occasion des PN Awards 2019 qui ont récompensé les meilleurs jeux de l'année ! Luigi's Mansion 3 a même été élu meilleur jeu de l'année 2019 : un gage de qualité, non ? :)On a aussi pu constater que les fabricants de produits dérivés s'en donnaient à coeur joie ces dernières années, et si d'aventure aucun jeu ne pouvait vous être offert, eh bien vous aviez toujours la possibilité de garnir vos collections de nouvelles figurines, de nouveaux mugs trop bien, de coussins, ou de trucs complètement inutiles et pourtant si indispensables !Bref, les occasions d'avoir un Noël Nintendo ne manquaient encore pas cette année ! On se donne rendez-vous très vite sur PN pour de nouvelles infos Nintendo, et on vous souhaite encore à toutes et à tous un Joyeux Noël !