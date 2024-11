Japan Touch et Salon de l'Asie : 400 exposants attendent les passionnés du Japon ce week-end à Lyon

Infos pratiques

Les Français sont, on le sait, passionnés du Japon. Au delà de la culture manga qui a redonné le goût de la lecture à bon nombre de nos compatriotes, le Japon par sa distance est une destination qui fait rêver. Et si Lyon accueille déjà sa 25e édition de la Japan Touch, c'est bien parce que le succès est, chaque année, au rendez-vous.Pour cette 25e édition, les organisateurs ont eu l'idée de recréer une ruelle nippone traditionnelle, sur plus de 300 m2. Des musiciennes japonaises joueront sur la grande scène mise en place du taisho koto, un instrument traditionnel, avec la collaboration d'une troupe de danse.Les plus sportifs pourront découvrir des démonstration de nombreuses disciplines comme le king-fu, le tai chi, l'aïkido, au village des arts martiaux où des initiations accessibles à tous seront organisées.Cette année, le Salon de l'Asie met en avant Hong Kong, invité d'honneur 2024, avec la reconstitution d'une rue typique, une exposition de photos, une projection de documentaire.En outre, les fans de Corée pourront découvrir le webtoon, une forme de bande dessine numérique, dans un espace entièrement dédié à cet art.Voyager, c'est aussi découvrir d'autres cuisines, et l'événement permettra de découvrir les cuisines de 25 restaurants différents avec des chefs venus de toute l'Asie, en participant à des masterclasses, des dégustations ou des ateliers de cuisine qui permettront d'apprendre à faire des news ou des onigiri. Il sera bien sûr possible de manger sur place dans un food court géant riche en saveurs !L'événement n'est pas autant orienté sur le jeu vidéo que l'édition qui se déroule au printemps et qui s'appelle la Japan Touch Haru, mais la pop culture asiatique sera toutefois largement mise à l'honneur avec des concerts, des conférences et des démonstrations sur l'art du doublage avec notamment la participation de Charlyne Pestel qui a doublé Riju en 2017 dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Japan Touch et le Salon de l'Asie accueilleront les visiteurs samedi 30 novembre de 10 à 19h et dimanche de 10 à 18h.Lieu : Eurexpo Lyon - Boulevard de l'Europe - 69680 Chassieu,Accès : préférez les transports en commun (tramway, bus), parking disponible.Tarifs :- Prévente à 14€ pour la journée du samedi, 11€ pour la journée de dimanche,- Le pass week-end est à 18€- Entrée gratuite pour les moins de 10 ans- Acheter ses places : Japan Touch