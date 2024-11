Nintendo Music : le catalogue à jour !

La fin du mois d'octobre 2024 fut marqué par une sortie inattendue mais espérée de nombreux fans : celle de Nintendo Music sur nous vous avions présenté au cours d'un article En effet, Nintendo a publié une application permettant aux fans mélomanes de Mario, Zelda et ses amis de découvrir ou redécouvrir les OST qui ont marqué les chefs d'œuvres de la firme de Tokyo. A noter que cette application est réservée aux seuls abonnés du Nintendo Switch online.Aujourd'hui, grâce à Perfectly Nintendo, on peut voir le catalogue des bandes originales disponibles, classées par plateforme :Nintendo Switch :Animal Crossing : New Horizons [407 pistes / 12 heures et 12 minutes]Kirby Star Allies [213 pistes / 6 heures et 35 minutes]Mario Kart 8 Deluxe [149 pistes / 5 heures et 7 minutes]Pikmin 4 [153 pistes / 4 heures et 16 minutes]Pokémon Scarlet et Violet [199 pistes / 6 heures et 47 minutes]Splatoon 3 [118 pistes / 4 heures et 27 minutes]Super Mario Bros. Wonder [86 pistes / 2 heures et 27 minutes]Super Mario Odyssey [136 pistes / 4 heures et 4 minutes]The Legend of Zelda : Breath of the Wild [211 pistes / 6 heures et 10 minutes]Wii :Super Mario Galaxy [81 pistes / 2 heures et 6 minutes]Wii Channels [62 pistes / 2 heures et 14 minutes]Wii Sports 30 pistes / 31 minutes]Nintendo DS :Brain Age : Train Your Brain in Minutes a Day ! / Dr. Kawashima’s Brain Training : How Old Is Your Brain ? [14 pistes / 35 minutes]Nintendogs [50 pistes / 1 hour et 12 minutes]Tomodachi Collection [62 pistes / 57 minutes]GameCube :Metroid Prime [36 pistes / 1 hour et 13 minutes]Game Boy Advance :Fire Emblem : The Blazing Blade [100 pistes / 3 heures et 30 minutes]Nintendo 64 :F-ZERO X [20 pistes / 38 minutes]Star Fox 64 / Lylat Wars [39 pistes, 1 hour et 3 minutes]The Legend of Zelda : Ocarina of Time [82 pistes / 1 hour et 15 minutes]Super Nintendo :Donkey Kong Country [26 pistes / 44 minutes]Donkey Kong Country : Diddy’s Kong Quest [36 pistes / 54 minutes]Super Mario World 2 : Yoshi’s Islet [26 pistes / 35 minutes]Game Boy :Dr. Mario [8 pistes / 13 minutes]Kirby’s Dream Let [15 pistes / 11 minutes]Nintendo Entertainment System :Metroid [12 pistes / 16 minutes)Metroid (Famicom Disk System) [12 pistes / 13 minutes]Super Mario Bros. [16 pistes / 10 minutesSi Nintendo continue d'alimenter son catalogue chaque semaine, l’application Nintendo Music est partie pour devenir l'application de référence pour tous les fans de Mario ! Dansez sur les rythmes jazzys de Super Mario Odyssey , redécouvrez les superbes arrangements de Donkey Kong Country sur Super Nintendo, ou prêtez-vous à l’expérience farfelue d’écouter la bande originale du Docteur Kawashima !Alors avez-vous déjà utilisé Nintendo Music ?Et surtout dites-nous quelles nouvelles bandes originales attendez-vous ?Source : Perfectly Nintendo