Iwata Demande : Xenoblade Chronicles X - Partie 4

À l'occasion de la sortie de Xenoblade Chronicles X sur Switch, nous vous proposons une version traduite de l'interview Iwata Demande réalisée à l'époque de sa sortie sur Wii U, mais jamais traduite en français. En voici la partie 4 !

Kojima : Oui, c'est pourquoi je me suis senti très désolé pour ce que j'avais fait... De plus, j'étais très désolé d'imposer une telle charge de travail à Mario Club 13 .

Kojima : C'est ça. On m'a dit : "Tu les as enregistrées, alors tu ferais mieux d'utiliser chacune d'elles !"

Kojima : Oui. Dans Xenoblade Chronicles, il y avait environ 3 000 lignes enregistrées. C'était un grand nombre à l'époque, et je me souviens m'être fait sévèrement réprimander par le producteur de Monolith Soft. Il a dit : "Tu as dépensé tellement d'argent pour les voix, alors tu ferais mieux d'utiliser chacune d'elles dans le jeu !"

Non seulement il y a beaucoup de voix différentes, mais chaque voix a une personnalité différente pour correspondre aux archétypes des RPG, comme le héros fiable, les personnages sexy, les personnages avec un dialecte, etc.

Takeda : Oui, c'est vrai. J'ai donc dû surmonter de nombreux obstacles d'un point de vue technique. Mais honnêtement, je pense que les personnes qui ont créé l'avatar ont eu beaucoup plus de mal que nous qui avons écrit le scénario. Il y a tellement de choix pour les voix seules, et chaque voix a un acteur différent... cela a dû être beaucoup de travail.

