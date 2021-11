Informations sur les offres Black Friday de Nintendo version 2021 sur le marché nord-américain

Le Black Friday pour Nintendo aura lieu comme tout le monde le 21 novembre 2021. Les détaillants nord-américains ont commencé à lister les offres tarifaires prévues par Nitendo pour cette période et on peut dire que l'on est globalement déçu. Non pas ce que cela ne soit pas intéressant financièrement, surtout pour les nouveaux arrivants, mais on retrouve toujours plus ou moins les mêmes produits.





On relance ainsi le classique bundle de 2020 avec une Switch classique avec Joy-Con néon rouge et bleu et son jeu Mario Kart 8 Deluxe (le jeu sera toujours fourni par le biais d'un code de téléchargement). Le pack regroupe 3 mois d'abonnement à l'offre en ligne Nintendo Switch Online (la version simple, pas celle avec l'extension permettant de jouer au DLC Animal Crossing et aux jeux N64 et Megadrive). Ce pack est annoncé à 299,99 $, soit le même tarif que l'année dernière.





Honnêtement, quand on voit certains offres à prix réduite de la Switch classique + des promos sur Mario Kart 8 Deluxe en version physique, on peut faire la fine bouche face à cette annonce de bundle qui devrait se retrouver au sein de détaillants comme Best Buy et GameStop.





Divers jeux seront proposés à prix réduits. Notez bien que ce sont des offres sur le marché nord-américains, pas de données encore pour l'Europe. Voici les offres du Black Friday 2021 sur la Switch.



Les offres Nintendo Black Friday 2021 Switch prendront effet le 21 novembre 2021. Ce sont certes des prix réduits (notamment pour Mario Kart Live : Home Circuit que l'on a pas encore vu à un tel prix, notamment en France), mais pour les autres jeux, on est tellement habitué à les voir à 44,99 € chez nous que l'on se demande si on va réellement pouvoir tous les toucher à 39,99 €. Et avec les rumeurs de sorties en 2022 de quelques titres de cette liste en version physique avec leur DLC intégré, on peut être hésitant.





Pour le moment, du côté européen, Amazon a lancé des offres avant le Black Friday. Une offre nous a tapé dans l’œil, c'est la carte Micro SD 512 Go officielle à 109,99 € au lieu de 182,99 €. Un tarif nettement plus raisonnable pour cette petite carte mémoire qui devrait vous aider à stocker plus facilement vos nombreuses acquisitions eShop.

Astral Chain - 39,99 $Fire Emblem : Three Houses - 39,99 $Kirby Star Allies - 39,99 $The Legend of Zelda : Breath of the Wild - 39,99 $The Legend of Zelda : Link's Awakening - 39,99 $Mario Kart Live : Home Circuit - 59,99 $New Super Mario Bros. U Deluxe - 39,99 $Paper Mario : The Origami King - 39,99 $Ring Fit Adventure - 54,99 $Splatoon 2 - 39,99 $Super Mario Maker 2 - 39,99 $Xenoblade Chronicles : Definitive Edition - 39,99 $