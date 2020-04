News Infinite: Beyond the Mind (Switch)

Infinite - Beyond The Mind - Coming Soon! 25/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une fois n’est pas coutume, c’est la page eShop du titre qui révèle la date de sortie du titre, comme l’ont découvert nos confrères de Nintendo Everything . Le titre sortirait donc ce 7 mai si les informations sont exactes (on pense à Streets of Rage 4...).Le titre se présente comme un plateformer action tout en pixels, jouable seul ou en coop local. Les joueurs devront traverser 16 niveaux pour sauver le royaume de Beljantzur de la maléfique reine Evangelyn.Le titre est proposé au tarif de 9.99$ sur l’eShop américain mais on ne connaît pas encore son prix en Europe.