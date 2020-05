News Indiecalypse (Switch)

On se doute que développer un jeu vidéo est loin d'être un fleuve tranquille pour de nombreux studios indépendants (et même pour les gros éditeurs). Partant de cette réalité, l'équipe barcelonaise de JanduSoft, derrière le développement d'Indiecalypse, a décidé d'en faire le pitch de leur jeu et a réussi le financement participatif du titre. Vous allez voir le quotidien d'une équipe indépendante qui va en baver pour monter son projet.



Et nos trois inadaptés dans le jeu vont être servis, entre peur des dizaines de procès pour violation des droits d'auteurs, obscénité et blasphème auxquels il devrons faire face si le jeu est publié, la galère des coûts à maîtriser. L'humour noire coule à flot, avec violence gratuite, références à la culture pop, l'autodestruction et le ressentiment. On ne sait pas si le développement de ce jeu a été la catharsis de l'équipe pour expurger toute la rancœur d'échec d'anciens projets, mais le titre est parfois trash et se retrouve sans surprise estampillé PEGI 16.





Au niveau du gameplay, on retrouve une mécanique principale basée sur des jeux d'exploration/aventure modernes mais également pêle-mêle plus d'une vingtaine de mini-jeux dont une grande partie inspirés de jeux indés bien connus que les développeurs affectionnent et voulaient rendre hommage (d'où un graphisme Cuphead pour l'un d'entre eux) et trois personnages jouables : Jack Jackson (programmation), Ethan Wornick (musique) et Violet Oakly (art).

L'artiste graphique Héctor Toro est responsable du style visuel du jeu. Il a collaboré avec de nombreuses sociétés, dont Sony, Nintendo, Riot Games ou Movistar. Le style représenté dans Indiecalypse reflète sa propre vision de l'animation que l'on peut voir à la télévision de nos jours. Ce style, connu sous le nom de "Calarts", est souvent utilisé par Disney et Cartoon Network pour attirer un public familial. Dans le jeu, il a voulu créer ce contraste frappant entre le style de dessin animé du dessin animé et les thèmes adultes, le gore, les situations grotesques et l'humour noir.



C'est à Pau Damià Riera que l'on doit le travail de composition et de sound designer. Il a une grande expérience de l'animation, de la publicité et des jeux vidéo. Pour ce projet, il a utilisé des références bien connues comme source d'inspiration créative, rendant hommage aux grandes partitions de films et de jeux vidéo de tous les temps. Un exercice de style qui comprend des musiques et des effets sonores appartenant à tous les genres possibles, selon la narration éclectique et satirique du jeu.













Le titre est disponible sur l'eShop le 29 mai 2020, compatible manette pro et langue française, pour la modique somme de 12,99 €. Il sera également disponible sur PC, PS4 et Xbox One à la même date. Si une version physique a été évoquée pour les backers, nous n'avons aucune idée si ce projet se concrétisera et à quelle date pour le moment.



