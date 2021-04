News Skull: The Hero Slayer (Switch)

Ce roguelite bien original qui en de nombreux aspects se rapproche du fameux Dead Cells devrait débarquer cet été sur nos machines.





Skul: The Hero Slayer - Gameplay Trailer | Indie World Showcase 14/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’aventure cliché du preux héros qui va sauver le monde/sa princesse des forces du mal, on connait. Mais si on inversait les rôles pour changer un peu ? C’est le pari fait par les développeurs de NEOWIZ avec la création de : Skull: The Hero Slayer. Un pari qui a beaucoup plus aux utilisateurs Steam qui l'ont noté 4.5/5, ça promet !Ce roguelite en 2D vous propose en effet d’incarner un agent des forces du mal qui se bat pour sauver son roi. Plus précisément, c’est un soldat squelette que vous incarnez au départ. Puis en changeant de tête, vous changez tout simplement de personnages (oui, on sait c’est assez étrange comme idée) et obtenez différentes capacités et améliorations (parmi un nombre total de 90 têtes différentes).Et pour espérer avancer dans votre aventure, il va falloir varier les têtes que vous utiliserez car en fonction des situations, telles ou telles améliorations et capacités seront nécessaires pour éviter mourir… même si techniquement vous êtes déjà mort.