News Teenage Mutant Ninja Turtle: Shredder's Revenge (Switch)

Les célèbres tortues bien connues : Leonardo, Michelangelo, Donatelo et Raphaël, sont de retours version old school.

Par Taranzagolor

Taranzagolor Publié le 14/04/2021

à 18h34



Annoncé au beau milieu de ce nouvel Indie World, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge devrait débarquer courant 2021. En reprenant le style graphique des productions de 1987, ce nouvel opus renoue avec la tradition.



Au programme donc, un beat’em up à défilement horizontal qui s’inspire profondément des opus classiques de la licence Teenage Mutant Ninja Turtles, notamment Turtles in Time (TMNT IV).



Le tout sortira sur Switch et sur PC (Steam) et croyez-le ou non, certains seront ravis d’apprendre la nouvelle au sein de l’équipe. Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous client pour un nouveau titre TMNT ?