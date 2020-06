News Salon de jeux vidéo

Pour vous accompagner une longue partie de la nuit pour les plus insomniaque d'entre vous, voici la diffusion du Indie Live Expo 2020, dévoilant une sélection de 150 titres indépendants à venir sur différents supports. Même si la plupart semble réservés au marché japonais et ne devrait pas bénéficier de la moindre localisation, on notera que la scène indépendante est toujours un vivier de titres étonnants potentiellement très séduisants.



Au niveau de la Nintendo Switch, nous avons pu apercevoir au moins deux titres : Hakoniwa Explorer+ et Cogen Sword of Rewind dont nous vous présentons les trailers ci-dessous :



A noter que dans un autre genre, le RPG Immortal Life a également été annoncé sur PS4 et Switch

Cogen Sword of Rewind Announcement Trailer from Indie Live Expo 2020 for Nintendo Switch HD 06/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’éditeur Gemdrops a révélé son jeu COGEN: Sword of Rewind, un jeu d'action aventure de type plateforme devant débarquer sur PS4, Switch et PC Steam courant 2020. Se déroulant sur Terre dans un futur lointain, vous contrôlez l’héroïne Kohaku et résolvez les mystères de Cogen City.Au niveau du gameplay, on notera le "Système Ouroboros“, qui s’active au moment de la mort immédiate, vous permettant de remonter le temps et de combattre plus efficacement. Le titre aura des textes et un affichage en anglais.