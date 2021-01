News Immortals: Fenyx Rising (Switch)

Si l'on en croit les informations affichées sur l'eShop de notre console, nous ne devrions pas tarder à pouvoir enclencher le premier DLC payant pour poursuivre nos aventures mythologiques. Ubisoft prévoit ainsi de libérer le DLC : "un nouveau Dieu" dès le 21 janvier, au tarif de 14,99 €, un tarif loin d'être anodin qui devrait se justifier par un contenu, on l'espère, suffisamment dense.

Puis ce sera le 25 février 2021 que l'on devrait voir débarquer le second DLC "Les Dieux perdus", toujours pour 14,99 €.

Enfin, le 1er avril (quelle drôle de date !), nous aurions le dernier DLC "Mythes de l'Empire Céleste", toujours pour 14,99 €. Autant dire que pour amoindrir la douloureuse pour votre portemonnaie, si l'ensemble vous intéresse, vous avez intérêt à prendre le Season Pass à 39,99 €.

Pour les personnes n'ayant pas encore acheté le jeu (on vous recommande de revoir le live de notre Bobo à son sujet), vous pouvez opter dès le départ pour l'achat de l'édition Gold, contenant le jeu et les DLC (qui se débloqueront aux dates fixées ci-dessus). En ce qui concerne l'édition physique gold que l'on avait aperçu dans les boutiques US, on attend de voir si elle traversera l'Atlantique pour se matérialiser chez nous. Ce serait un minimum, car pas de souci pour trouver une édition Gold PS4 par exemple dans nos contrées. Ubisoft, merci de ne pas oublier le marché européen des possesseurs de Switch !