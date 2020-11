News Immortals: Fenyx Rising (Switch)

Le planning de carrière du prochain Immortals: Fenyx Rising semble déjà bien cadré. Comme souvent avec les productions Ubisoft, nous aurons du contenu gratuit mais aussi un Season Pass payant pour maintenir l'intérêt du jeu après sa sortie. Alors que le titre n'arrive dans les linéaires que le 3 décembre, Ubisoft a présenté le détail du Season Pass qui coutera 39,99 € et proposera trois nouvelles aventures, réparties chacune sur un DLC. Les joueurs ne voulant pas de solution en kit pourront se tourner vers une édition Gold du jeu, qui permettra d'intégrer les précieux DLC (le code sera inclus).





Mais dès à présent, les possesseurs d'un compte Stadia bénéficie de l'accès à une démo du jouable exclusive depuis 18:00 CET jusqu'au 21 décembre 18:00 CET, permettant de prendre notre héroïne Fenix, en quête du mystérieux Secret des Cyclopes, après la reprise de la narration par Zeus d'entre les mains de Prométhée. Située dans un nouvel archipel inspiré par Aphrodite, la déesse de l'amour, la démo présentera un mélange de combats, d'exploration et d'énigmes pour préparer les joueurs à l'expérience du jeu complet. A noter qu'une fois la démo terminée, les joueurs pourront débloquer l'ensemble d'armure de Stade, qui comprend un casque et une armure uniques, en se connectant à Uplay.





Contenu des trois 3 DLC du pass !







C'est par le biais du site dédié au jeu que l'on obtient le détail de chaque DLC :





Immortals Fenyx Rising - Un nouveau dieu - DLC 1



Dans la peau de Fenyx, triomphez des travaux des Dieux de l'Olympe pour rejoindre le Panthéon et accomplir votre destin.







Immortals Fenyx Rising - Mythes de l’Empire Céleste - DLC 2



Découvrez une toute nouvelle histoire inspirée de la mythologie chinoise, dans laquelle vous rencontrerez de nouveaux dieux et affronterez des monstres exotiques dans un pays lointain, dans la peau d'un nouveau héros appelé Ku. Un DLC qui semble tout particulièrement conçu pour intéresser le marché asiatique et contenter son actionnaire Tencent.







Immortals Fenyx Rising - Les dieux perdus - DLC 3



Dans cette aventure, découvrez un nouveau style de combat, plus orienté baston, en vue de dessus ! Faites la connaissance d'un nouveau héros, Ash,qui embarque dans une aventure épique pour réunir les dieux grecs. Dans la peau de Fenyx, triomphez des travaux des Dieux de l'Olympe pour rejoindre le Panthéon et accomplir votre destin.Découvrez une toute nouvelle histoire inspirée de la mythologie chinoise, dans laquelle vous rencontrerez de nouveaux dieux et affronterez des monstres exotiques dans un pays lointain, dans la peau d'un nouveau héros appelé Ku. Un DLC qui semble tout particulièrement conçu pour intéresser le marché asiatique et contenter son actionnaire Tencent.Dans cette aventure, découvrez un nouveau style de combat, plus orienté baston, en vue de dessus ! Faites la connaissance d'un nouveau héros, Ash,qui embarque dans une aventure épique pour réunir les dieux grecs.

Immortals Fenyx Rising - Trailer Post Lancement [OFFICIEL] VOSTFR 17/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Immortals Fenyx Rising - Trailer Adventure Time [OFFICIEL] VOSTFR 17/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hier, Ubisoft avait dévoilé une partenariat entre ce jeu et Cartoon Network, dans un clip plein d'humour mettant en scène Finn et Jake d'Adventure Time. A partir du 17 décembre, les joueurs pourront récupérer un pack de contenus de l'univers de la série, avec une armure, une monture, un casque et autres accessoires. Un apport décalé amusant dont on attend les détails plus précis (probablement gratuit mais on préfère attendre une confirmation sur le sujet).On attend de le voir tourner console Switch en main car lorsqu'on regarde les configurations PC pour en profiter correctement, il faudra du costaud.Que pensez-vous de ce gros titres Immortals: Fenyx Rising ? Sera-t-il sur votre liste d'achat pour la fin d'année ou pour un peu plus tard via l'édition gold ?Source : Ubisoft