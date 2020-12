Faites connaissance avec Yétiti, le bonhomme de neige

Quand puis-je fabriquer Yétiti ?

Construire un bonhomme de neige parfait ?

Les plans de bricolage de Yétiti

Quelques-uns des plans hivernaux 23/12/2020



Et les boules de déco dans tout ça ?

On aime les sympathiques surprises qu'Animal Crossing nous réserve au gré des saisons, et à l'approche de l'hiver, on se doutait bien que la neige allait finir par arriver, à peine spoilés par les dernières vidéos officielles concernant la toute dernière mise à jour du jeu . Avec ce guide, on chausse notre plus chaud manteau, on se coiffe d'un gros bonnet, et armé de notre filet à papillon, on se lance à l'assaut des flocons qui tournoient dans l'air de votre ile.A lire aussi : notre grand Guide Animal Crossing: New Horizons Yétiti est le nom donné au bonhomme de neige dans Animal Crossing: New Horizons. Ce personnage non jouable vous remettra, si vous arrivez à fabriquer un bonhomme de neige aux proportions parfaites, un grand flocon qui vous sera bien utile pour réaliser quelques plans de bricolages.Yétiti est disponible dans Animal crossing: New Horizons du 11 décembre au 24 février, pendant donc une bonne partie de l'hiver. Ces dates ne sont valables que si l'on habite dans l'Hémisphère Nord, les gens qui sont dans l'Hémisphère Sud pourront rencontrer Yétiti du 11 juin au 24 août.Pour construire un Yétiti parfait, il faut réunir deux boules aux dimensions les plus harmonieuses possibles. Ces deux boules se trouvent sur votre ile, quelque part, et vous allez devoir les faire rouler sur le sol jusqu'à leur faire obtenir la taille voulue. Vous pouvez opter pour le bonhomme de neige géant, ou bien le modèle le plus petit, mais dans les deux cas, il faudra faire en sorte de respecter les meilleures proportions, pour créer le bonhomme de neige parfait.Vous avez certainement compris comment on fabrique un Yétiti, mais au cas où, voici quelques instructions :- Faites rouler la première boule pour la faire grossir de façon à constituer le futur corps de votre Yétiti- Faites rouler la seconde boule de neige, et rapprochez-la du corps quand vous estimez avoir atteint la proportion idéale.Si jamais vous vous rendez compte que votre tête sera trop grosse, vous pouvez la réduire en faisant rouler la boule dans du sable ou sur un tracé de votre île fait avec Remod'Île. On vous avouera que ce n'est pas simple de faire un Yétiti parfait, mais le jeu en vaut la chandelle puisque chaque jour, ce Yétiti parfait vous offrira un grand flocon.Quelques conseils supplémentaires :- Prenez garde à ne pas frapper votre boule contre un arbre ou un obstacle, celle-ci pourrait se briser- Ne faites pas tomber la boule de neige dans l'eau- Chaque jour, parlez à un Yétiti parfait pour qu'il vous remette un grand floconQuelle est la taille d'un Yétiti parfait ? A vrai dire, il y a deux écoles :- Ceux qui font une boule pour le corps qui leur arrive à hauteur des yeux, puis une boule pour la tête qui leur arrive aux oreilles- Ceux qui font une boule pour le corps au niveau du nez, et la boule pour la tête au niveau du cou.L'idéal, c'est d'avoir une dimension pour la tête qui soit d'environ 90% de la taille du corps, plus vous vous éloignez de ce ratio dans un sens comme dans l'autre et moins votre note sera bonne.Si vous cassez votre boule ou la faites tomber dans l'eau, pas de panique : il vous suffit d'entrer et de sortir d'une maison ou d'une boutique pour qu'une nouvelle boule soit disponible. Il arrive parfois qu'on ne trouve pas la seconde boule, l'explication se trouve dans le nombre d'éléments au sol qui serait trop nombreux : il conviendrait d'enlever quelques fleurs pour faire apparaître la boule prévue par le jeu ce jour-là.A l'occasion de la période hivernale, plusieurs plans sont disponibles pour utiliser flocons et grands flocons patiemment collectés lors de vos sessions de jeu quotidiennes. Yétiti, en apparaissant, vous remettra un plan plutôt rare pour compléter votre longue liste de plans de bricolage.Voici les différents meubles que vous pourrez construire, chaque plan de la collection Arctique nécessite un grand flocon puis un nombre variables de flocons normaux :- Monsieur neige : 3 variantes- Lot de glaces à l'eau : 5 variantes- Panneau arctique : 6 variantes- Lit arctique : 27 variantes- Arche arctique : 6 variantes- Chaise arctique : 6 variantes- Arbre arctique : 6 variantes- Table arctique : 6 variantes- Sculpture arctique : 6 variantes- Pilier arctique : 6 variantes- Comptoir arctique : 6 variantesDu côté des éléments de décoration, vous pourrez jeter un froid dans votre maison avec :- Le sol glace- Le mur glaceAccessoirement, d'autres plans sont disponibles :- Cagoule neige- Baguette glace (note : nécessitera des fragments d'étoile)- Décoration flocon- Monsieur neige- Pochette flocon- Sol piste de skiDepuis quelques jours, vous avez peut-être constaté que certains sapins de votre île étaient désormais décorés. On pense que Marie n'en fout pas une dans son bureau toute la journée, mais c'est pourtant elle qui a décoré les sapins de votre ile. Et en guise d'indice, le 15 décembre, elle vous a expliqué que certaines boules étaient peut-être mal fixées et qu'elle espérait qu'il ne viendrait à personne l'idée de secouer les sapins. A bon entendeur...Car c'est en effet en secouant les cèdres de votre île que vous allez pouvoir récupérer des boules de 3 couleurs : boules bleues, boules rouges, boules dorées. Ces boules vont, là encore, être très utiles puisqu'elles vont vous permettre de réaliser de nouveaux bricolages... à condition toutefois d'en avoir trouvé les plans :- Cadeau illuminé- Chandelle de fête- Couronne décorative- Grand sapin décoré- Jeu de toupies de fête- Mobile ornemental- Mur festif- Renne illuminé- Sapin décoré- Sapin décoré miniature- Sapin illuminé- Set de flocons illuminés- Tapis de fêtesPour récupérer ces plans, vous pouvez compter notamment sur les ballons porteurs d'un cadeau qui se trouve être un plan de bricolage, mais aussi sur Yétiti pour vous féliciter d'avoir assemblé le bonhomme de neige parfait (ce n'est pas si simple, Yétiti est exigeant pour lui-même !).