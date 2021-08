News Légendes Pokémon : Arceus (Switch)

Découvrez la région de Hisui avec Légendes Pokémon : Arceus ! 18/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le monde de Légendes Pokémon : Arceus

Votre aventure se déroulera au cœur de Hisui, une région vaste et pourvue de somptueuses richesses naturelles, lors d'une époque lointaine où il était rare pour les Pokémon et les êtres humains de vivre en harmonie. Avec le temps, cette région a pris un tout autre nom, qui ne vous est peut-être pas inconnu : Sinnoh.

Les personnages

Les mécaniques du jeu

Les stats des Pokémon ainsi que d'autres facteurs déterminent le nombre d'actions que chaque Pokémon peut exécuter, ainsi que l'ordre dans lequel il le fait. Cela peut donner lieu à des situations dans lesquels un Pokémon peut recevoir plusieurs coups à la suite. Vous pouvez soigner votre Pokémon immédiatement après avoir lancé une attaque, ou tout miser sur une série de coups sans retenue.

Le Pokédex et le Bivouac

Les nouveaux Pokémon découverts

Pour terminer la présentation, Game Freak a dévoilé une nouvelle vidéo de présentation de son prochain jeu : Légendes Pokémon : ArceusLégendes Pokémon : Arceus vous emmène dans la région de Hisui. Votre but est de compléter le tout premier Pokédex et de découvrir les mystères de cette région.Voici un petit récap de toutes les informations que nous apprends cette vidéo :Rusti-Cité (ancêtre de Féli-Cité) sera le quartier général, le centre des opérations du Groupe Galaxie, dont les membres sont venus du monde entier pour étudier la région et la base de vos missions d'exploration.Dites bonjour aux nouveaux protagonistes : Lucia et LuciaEn tant que protagonistes, vous rejoignez le Corps des Chercheurs du Groupe Galaxie afin de rencontrer la totalité des espèces de Pokémon présents sur HisuiLe Professeur Lavande, Le Dirigeant Cormier et La Cheffe SelenaProfesseur Lavande : Également membre du Corps des Chercheurs du Groupe Galaxie, il étudie les Pokémon et leur mode de vie. Il cherche à créer un Pokédex complet.Dirigeant Cormier : À la tête du Groupe Galaxie, le dirigeant Cormier peut parfois se montrer sévère, mais les membres du groupe lui font pleinement confiance et savent qu'ils peuvent compter sur lui. Il est lointain ancêtre du Professeur SorbierCheffe Selena : Elle est à la tête du Corps des Chercheurs du Groupe Galaxie. Stricte envers les autres, mais aussi envers elle-même, elle vous autorise tout de même à tenter votre chance pour rejoindre le Groupe Galaxie.Dans Légendes Pokémon : Arceus, les Pokémon se déplacent librement. Vous pourrez les observer, les capturer et les affronter sans transition.Pour lancer un combat, il suffira de lancer une pokéball d'un Pokémon déjà attrapé près d'un Pokémon sauvageAvec le Style Puissant et le Style Rapide, il sera possible de renforcer la puissance d'une attaque au détriment de la rapidité (et vice versa) afin de pouvoir combattre selon votre style.Pour compléter votre Pokédex : vous devrez attraper tous les Pokémon. Cependant, attraper un Pokémon une seule fois ne suffit pas à compléter son entrée dans le Pokédex ! Vous devrez continuer de l'étudier et terminer des tâches Pokédex afin compléter votre étude de ce Pokémon et ainsi étoffer l'entrée lui étant dédiée.En terminant ces tâches Pokédex, vous contribuerez aux travaux du Groupe Galaxie et monterez ainsi en rang en tant que membre du dit groupe. Plus votre rang est élevé, plus les zones à explorer seront nombreuses.Chaque fois que vous quitterez Rusti-Cité pour partir en excursion, vous marquerez un premier arrêt dans un des bivouacs servant d'avant post-poste pour vos recherches. Vous pourrez vous y reposer, restaurer la santé de votre équipe ou utiliser l'établi pour confectionner des objets.Vous ne pourrez pas continuer vos excursions si vous prenez trop de dégâts, qu'ils soient dus à des Pokémon sauvages ou à des chutes depuis un lieu élevé. Lorsque vous êtes en danger, ne prenez pas de risques inconsidérés ! Servez-vous au maximum de vos bivouacs pour mener à bien vos recherches.En plus des starters Brindibou, Héricendre et Moustilllon, le Pokémon Presents a dévoilé des Pokémon déjà connus comme Keunotor ou Léviator mais également 4 nouveaux Pokémon (dont 2 formes régionales).Caninos de Hisui (Feu/Roche) : Cette forme est dotée d'un pelage plus long et volumineux que celui des Caninos déjà connus. Cette toison retenant la chaleur lui est très utile dans le climat froid de la région. Sa corne tranchante constituée de pierre se brise facilement. Caninos de Hisui l'utilise donc toujours au moment le plus opportun pour un maximum d'efficacité.Gueriaigle de Hisui (Psy/Vol) : Furaiglon évolue en Gueriaigle de Hisui dans cette région. L'hiver, ce Pokémon migre depuis une contrée éloignée au nord. Plus imposant que la forme déjà connue de Bargantua, il a tendance à vivre seul plutôt qu'avec des semblables.Cerbyllin (Normal/Psy) : Dans la région de Hisui, Cerfrousse évolue en Cerbyllin. Ce Pokémon indispensable pour les humains est choyé par eux depuis les temps anciens Il devient plus grand en évoluant et les vêtures d'hiver confectionnées à partir des poils de sa barbe, de sa queue et de ses pattes sont très prisées.Paragruel (Eau/Spectre) : À Hisui, Bargantua évolue en Paragruel. L'évolution se déclenche lorsque Bargantua revêt les âmes de ses camarades qui ont péri en remontant les rudes courants des rivières de la région. Paragruel se bat de concert avec ces âmes, comme si elles avaient une volonté propre.Le site Pokémon.fr nous apprends que l'Ensemble Caninos (Forme de Hisui) sera offert pour toute précommande de Légendes Pokémon : Arceus.Vous aurez jusqu'au 9 mai 2022 pour le récupérer en sélectionnant « Via Internet » depuis le menu « Cadeau Mystère » de votre jeu. Vous pourrez ainsi revêtir cette tenue élégante lors de vos voyages à travers la région de Hisui !Légendes Pokémon : Arceus est toujours prévu pour le 28 janvier 2022 et les précommandes sont déjà ouvertes pour les plus impatients !