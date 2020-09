News Hotshot Racing (Switch)

Retour dans les années 90 avec ce Hotshot Racing qui nous propose clairement un gameplay flirtant bon avec Virtua Racing et un zest de Ridge Racer. Le jeu développé par Lucky Mountain Games et Sumo Digital, édité par Curve Digital, va poindre le bout de son capot le 10 septembre sur notre eShop, avec une promotion de lancement à 15,99 € au lieu de 19,99 € jusqu'au 17 septembre. 3128 Mo d'espace disque nécessaire pour accueillir ce jeu. Bon, mais qu'est ce qu'il a de spécial ?

Le titre s'annonce très fun, très arcade, et propose de bonnes courses sur 16 circuits, jouables en solo, en écran partagé jusqu'à quatre ou tout simplement jusqu'à 8 joueurs en ligne. Une modélisation graphique old school 3D pour se faire une sélection de courses simples ou des championnats ( de quatre courses). Un choix parmi huit pilotes et quatre véhicules customisables à un niveau assez poussé.

Mais ceci uniquement en ferait un titre un peu court. Alors il faut aller se pencher sur des modes alternatifs : les modes "Gendarmes et voleurs " et "Conduire ou mourir". Gendarmes et voleurs nous relance dans des courses poursuites où vous devrez échapper aux gendarmes, sous peine d'être convertis dans leur équipe. Conduire ou mourir vous pose vos fesses dans une voiture reliée à une bombe. Si vous avez le malheur de décélérer sous une certaine vitesse, votre véhicule explose. C'est donc une course où vous devrez conduire avec habileté pied au plancher.