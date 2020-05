News Horizon Chase Turbo (Switch)

HORIZON CHASE | THE DEVS HOMETOWN | FREE UPDATE TRAILER 19/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le studio Aquiris a décidé de rendre hommage à sa ville en proposant une nouvelle mise à jour de son jeu de courses entre Outrun et Lotus Turbo Challenge.Dans les prochains jours, sans plus de précision, Aquiris déploiera une mise à jour qui permettra de courir dans la ville de Porto Alegre et de conduire la Minuano, voiture inspirée d’un modèle fabriqué dans la ville durant les années 80.Concernant les circuits, les joueurs pourront foncer à toute vitesse sur Guaîba Sunset et Nightfall in Porto Alegre, qui fourmilleront de références à la ville natale du studio comme le montre ce trailer :