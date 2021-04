News Flashback – Remastered Edition (Switch)

C'est un touche à tout qui nous a quitté à l'âge de 74 ans le 26 mars 2021. Si son nom n'évoque peut-être pas grand chose auprès de la jeune génération, Jean Baudlot s'est fait d'abord connaître comme chanteur, sous le pseudonyme de Laurent Vaguener en participant à l'Eurovision de 1979 avec sa chanson Notre vie c'est la musique (il représentait Monaco). Il a également écrit pour Michel Torr, Joe Dassin et compose pour Richard Clayderman.







Mais c'est surtout sa carrière dans le jeu vidéo qui nous l'a fait connaître, en devenant en 1987, le directeur artistique de Delphine, dont il convainc les dirigeants d’équiper leur personnel d’Atari 520 ST pour en devenir le formateur attitré !

Grâce à des commandes des studios Ocean et Imagine Software, Baudlot compose ses premières bandes-son pour des jeux vidéo, Operation Wolf, Bad Dudes et Beach Volley. Nouveau coup de génie l’année suivante quand il incite Delphine à monter un département dédié à cette industrie naissante, nommé Delphine Software. Quatre années durant, il signe pour ses titres quelques thèmes restés mythiques comme ceux de Castle Warrior, Croisière pour un cadavre, Les Voyageurs du Temps : La Menace, Bio Challenge, Flashback et Operation Stealth.

Ces quelques noms résonnent fort pour les amateurs de retrogaming, de grands titres dont on est encore un peu étonné de ne pas avoir eu certaines rééditions sur les consoles modernes, au regard de la qualité de ces jeux. Flashback fait partie (attention il ne composa pas toute la bande son de ce jeu) de ces quelques exceptions que l'on peut prendre en main sur Nintendo Switch. On aimerait tellement revoir Les Voyageurs du temps et Croisière pour un cadavre aujourd'hui !







On vous recommande la lecture de son portrait effectué il y a quelques années par le site rom-game.fr . Chapeau bas à l'artiste qui a joué un rôle non négligeable sur la scène française du jeu vidéo et condoléances à ses proches.