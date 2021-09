Happy's Humble Burger Farm arrive en fin d'année sur Switch

Le jeu de cuisine d'horreur et d'aventure à la première personne Happy's Humble Burger Farm sera lancé sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam au quatrième trimestre 2021, ont annoncé l'éditeur tinyBuild et le développeur Scythe Dev Team.





La ville de New Elysian City semble un lieu particulièrement calme et paisible et les habitants apprécient de se retrouver au sein du Fastfood local, accueillis par la vache mascotte Happy. Vous venez d'être employé dans le restaurant et vous allez vite vous rendre compte que derrière cette image d’Épinal se cache une terrible vérité : lorsque la nuit tombe, les habitants se transforment en bêtes sanguinaires et vous risquez de finir vous même au sein d'un hamburger.

Votre travail est donc relativement complexe: entre la gestion classique du Fastfood (cuisiner les plats, s'occuper des boissons et servir vos clients, vider les poubelles en devant parer des événements aléatoires comme la présence de rats), s'ajoute cette dominante horrifique : survivre ! En effet, vous travaillez de nuit. Il va donc falloir comprendre ce qui se passe, percer les secrets de cette ville, de la société Obscura Biotech et de la mascotte Happy ainsi que les autres membres de la basse-cour. Vous aurez un mode histoire, un mode sans fin pour vous concentrer sur la cuisine, et la possibilité d'explorer la ville en récupérant divers objets à mettre en gage pour récupérer de l'argent supplémentaire.

Voici les détails de ce jeu :







- Cuisinez des plats, remplissez des boissons et servez les clients !



- Améliorez votre restaurant pour rendre votre travail encore plus facile !



- Système d'événements chaotiques dans le restaurant : éteignez les feux, sortez les poubelles, attrapez les rats !



- Une histoire captivante en mode Histoire. Découvrez les secrets de la franchise Happy's Humble Burger Farm, d'Obscura Biotech et de votre existence même.



- Mode sans fin déblocable qui se concentre uniquement sur la cuisine.



- Traquez les rues et les devantures des magasins de New Elysian City.



- Gagnez de l'argent en faisant des petits boulots au restaurant, ou visitez le Steal 'n' Sell et gagnez des crédits pour les objets que vous trouvez dans vos voyages !



- Découvrez des enregistrements audio et des pages de recherche pour percer le mystère de la ville de New Elysian.



- Découvrez l'histoire de Happy, l'humble génisse, et de ses amis de la basse-cour !



- Environ deux heures de Talk Radio et plus de 60 programmes télévisés à écouter, avec des caméos épiques !



- Un jukebox interactif avec neuf nouveaux albums enregistrés exclusivement pour le jeu, ainsi que cinq classiques tels que "Landing Gear" et "Senile Showdown" !

Atterrissage de tout cela en fin d'année sur votre Switch !