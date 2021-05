Ce dernier a d'ailleurs laissé un message à la fin du livre, en évoquant de l'avenir de la franchise : passage à la prochaine phase et planification de prochaine étape de l'avenir du studio.





Nous le disons à chaque jeu, mais l'équipe et moi-même avons surmonté de nombreuses difficultés pour réaliser Star Allies. Parfois, ces projets ne se réalisent pas tout à fait, mais 'Star Allies' a surmonté les obstacles et est devenu un jeu qui a beaucoup à offrir. Certains des amis de rêve ont été difficiles à intégrer, à tel point que nous n'étions pas sûrs de pouvoir en inclure certains, mais nous avons voulu faire plaisir aux fans qui ont soutenu la série et avons inclus tous les amis de rêve de la franchise Kirby.





Il y a toujours un sentiment d'incertitude au début d'un projet, et il est normal que nous ayons hésité à inclure certains des Dream Friends, mais nous avons travaillé ensemble pour y parvenir. Lorsque nous avons travaillé sur les trois mises à jour gratuites du jeu, nous avons encouragé tous les membres de l'équipe, jeunes et moins jeunes, à donner leur avis sur ce que les fans voulaient voir. Il a été très difficile d'organiser toutes les suggestions, mais je pense que Star Allies est une compilation des efforts de Nintendo et de l'équipe Kirby.

Avec la sortie de ce jeu, nous avons enfin mis fin à 11 ans de pénurie de titres à défilement latéral sur les consoles. Nous avons également ajouté le mode multijoueur coopératif que les fans attendaient, une autre réalisation dont l'équipe se félicite. Et maintenant, enfin, nous pouvons passer à la phase suivante ! Chaque jour, je continue à essayer de nouvelles choses au travail, en discutant avec mes collègues de la prochaine étape de la série. Avec eux, même si ce n'est que pour faire plaisir à un seul fan, nous préparons la prochaine étape de notre avenir. L'équipe est l'aboutissement des meilleurs aspects de la franchise Kirby, et nous espérons que vous serez impatients de découvrir ce que nous avons à venir.





Pour le moment, les équipes sont donc en plein brainstorming sans avoir fixé un cap précis. Mais nous pouvons déjà être certain que tôt ou tard, nous finirons pas revoir notre petite boule rose et son univers dans de nouvelles aventures.





Mine de rien, Kirby Star Allies (sorti le 16 mars 2018) a déjà plus de trois ans d'existence et on peut logiquement se demander quand la petite boule rose reviendra sur nos consoles. Un joli livre sur Kirby a été récemment publié au Japon, comprenant une interview de Shinya Kumazaki, le directeur du jeu.Comme le fait remarquer Nintendo Everything qui a traduit le message de M Kumazaki en anglais, d'autres développeurs de Kirby ont parlé de l'avenir de la franchise et de leurs envies l'année dernière. Le principal programmeur d'action, Katsuyoshi Sumitomo, a déclaré qu'il espérait que "la prochaine chose que nous créerons sera appelée le summum des jeux Kirby". Quant au directeur de la conception, Riki Fuhrmann, il serait intéressé par la création d'un jeu dérivé sans action.