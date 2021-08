News Sid Meier's Civilization VI (Switch)

Civilization VI Anthology - Announcement Trailer | PS4, Xbox One, Switch 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Civilization VI Anthology 01/08/2021







A tout ceux n'ayant pas encore succombé à votre envie de créer et de diriger votre civilisation sur Switch, Sid Meier vient d'annoncer Civilization VI Anthology.L'anthologie Civilization VI regroupe le jeu Sid Meier's Civilization VI, les extensions Rise and Fall et Gathering Storm, le Pass New Frontier complet et les 6 packs de contenu additionnel de dirigeants et de scénarios supplémentaire (à l'exception de l'extension Red Death, sorti uniquement sur PC)L'extension Rise and Fall intègre de nouvelles mécaniques de jeu, dont les âges et les gouverneurs, développe davantage les systèmes de diplomatie et de gouvernement, et ajoute 8 civilisations, 9 dirigeants, et de nombreux nouveaux quartiers, unités, merveilles et bâtiments.Dans Gathering Storm, explorez une planète intégrant, pour la première fois dans l'histoire du jeu, le réchauffement climatique. Faites face à des catastrophes naturelles et à d'autres nouvelles conséquences environnementales, menez à bien de grands projets d'ingénierie, et gérez votre électricité et vos ressources consommables. Gathering Storm ajoute également un Congrès mondial et une nouvelle condition de Victoire diplomatique.Avec le Pass New Frontier, bâtissez le plus grand des empires au monde qui comprend six modes de jeu inédits dans l'histoire de la série. Recrutez des héros historiques et mythiques, affrontez des catastrophes naturelles surpuissantes dans le mode Apocalypse, ou rejoignez des sociétés secrètes pouvant mener votre empire à son apogée ou à sa chute. Ce pack contient également 8 nouvelles civilisations et 9 nouveaux dirigeants, ainsi qu'un certain nombre de nouveaux bâtiments, unités, merveilles, et bien plus.La serie de DLC ajoutera les Pack Civilization et Scénario Viking, Poland, Australia, Persia and Macedon, Nubia, et Khmer and Indonesia.Si vous désirez, vous pouvez retrouvez notre test de Civilization VI juste ici L'anthologie est déjà disponible sur le Nintendo Eshop pour 69,99 euros (bonne affaire si on additionne les prix séparément) et vous demandera 11,3 Go d'espace disponible.