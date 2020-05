News Dragon Ball FighterZ (Switch)

La force d'un vrai guerrier ne connait pas de limite – Libérez la puissance de Goku Ultra Instinct le 22 mai dans #DragonBall FighterZ, ou deux jours plus tôt pour les possesseurs du FighterZ Pass 3 !

Annoncé presqu'en même temps que Kefla, premier personnage à avoir rejoint ce troisième FighterZ Pass, Goku Ultra Instinct (et on se permettra de préciser Maîtrisé puisqu'il aura ses cheveux argenté) trouve enfin sa date de sortie et a évidemment le droit à son trailer de lancement :Le personnage pourra être acheté seul pour 4.99€ et sera bien sûr inclus dans le FighterZ Pass 3. Les joueurs le possédant auront d'ailleurs accès au personnage dès le 20 mai, alors que les acheteurs "à l'unité" débloqueront eux le personnage le 22 mai.Trois autres personnages doivent rejoindre ce troisième pack d'extension de personnages, mais aucun annonce n'a été faite pour le moment. On en apprendra peut-être plus vers le 20 de ce mois et la sortie du V-Jump au Japon, la revue mensuelle étant généralement la première à annoncer les nouveautés entourant les jeux estampillés Dragon Ball.