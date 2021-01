News Ghosts 'n Goblins Resurrection (Switch)

Par Final Smash Gamer

Final Smash Gamer Publié le 27/01/2021

à 18h44



Réputée pour sa difficulté légendaire, la série des Ghosts 'n Goblins semble vouloir s'ouvrir aux joueurs moins expérimentés en proposant 4 modes de difficulté, allant de Légende, Chevalier, Écuyer et Page, dans l'ordre décroissant de difficulté. Cela aura un impact sur le nombre d'ennemis apparaissant à l'écran ainsi que sur leur férocité au combat.



Comme à l’accoutumée, Arthur aura l'occasion de revêtir différentes armures lui octroyant différents sorts, ainsi que de mettre la main sur différentes pour venir plus facilement à bout de ses adversaires.



Le jeu inclura également de nouveaux défis comme des contre-la-montre et une version obscure des niveaux ajoutant encore plus de piment.