[Gamescom 2021] King's Bounty II, disponible aujourd'hui, dévoile du gameplay

King's Bounty II est la suite du premier opus sorti en 1990, soit une période très ancienne pour de nombreux joueurs (il fait également suite à King's Bounty: The Legend, sorti en 2008). Gros titre à l'époque, sa suite est donc à surveiller, d'autant qu'il fait partie de la célèbre série de jeux vidéo Heroes of Might and Magic.



Les ténèbres s'abattent sur le monde de Nostria. Les complots, les sabotages et la nécromancie gangrènent le pays. Mais le salut du royaume, son dernier espoir, est peut-être déjà là, pour riposter et rétablir la paix et l'ordre en Nostria !





King's Bounty 2 est la suite tant attendue de la légendaire série de jeux vidéo King's Bounty, un des RPG au tour par tour les plus emblématiques du genre. Celui-ci approfondit l'héritage de la série avec un scénario entièrement nouveau, ainsi que nouvelles factions, ennemis, et fonctionnalités pour forger le monde ouvert et fantastique d'Antara. Dans des royaumes en proie au chaos, où les comtés réclament leur indépendance et les brigands écument les routes, où toutes les nations au-delà des mers rejettent l'autorité de la couronne, et où des créatures nées de la Calamité attendent, tapies dans l'ombre, de surprendre les voyageurs imprudents, de nouveaux héros deviennent accidentellement le dernier espoir de ces terres.





Ils sont déterminés à mettre un terme au chaos et rétablir l'ordre. Dans la peau de l'un d'entre eux, vous recruterez, entraînerez et commanderez votre propre armée pour survivre à cette aventure non linéaire remplie de trahisons et de sacrifices. C'est en vous battant pour votre propre avenir, en vous montrant plus malin que l'ennemi lors de combats au tour par tour inédits, et en prenant des décisions difficiles que vous découvrirez toute l'intensité de cette saga classique sous une nouvelle forme passionnante.







On ne change pas la formule de ce jeu de rôle tactique au tour par tour même si les graphismes ont été améliorés par rapport aux premiers opus. Nous découvrons le nouveau personnage Aivar, un ancien chevalier de la Garde Royale banni pour ne pas avoir soutenu le coup d’État ayant permis l'accession au trône du roi Claudius. Aivar est devenu depuis un mercenaire réputé, capitaine d'une troupe baptisée les Hounds of War. A sa grande surprise, il reçoit du prince Adrian une invitation à l’Assemblée universelle. Ce dernier veut le rencontrer et l'amnistier en le réintégrant dans la Garde Royale. Est-ce un piège ? Aivar décide de rencontrer ce prince en surveillant ses arrières. Mais vous aurez également le choix de prendre deux autres personnages : Elisa (une paysanne de Lorian devenue paladin) et Katarine la magicienne. Voici les vidéos de présentation des trois personnages puis une séquence de gameplay de ce titre au contenu généreux :

King's Bounty II Official Trailer - Katharine 24/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





King's Bounty II - Aivar 24/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

King's Bounty II Official Trailer - Elisa 24/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

King's Bounty II Nintendo Switch Gameplay 24/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

King's Bounty II est disponible aujourd'hui pour 59,99 €. Il pèse 8,8 Go.