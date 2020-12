News Nintendo

Une publicité pour Super Mario 3D World + La Fureur de Bowser

Super Mario 3D World + Bowser's Fury - The Game Awards 2020 Spot 12/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une date pour les amiibo de Banjo-Kazooie, Byleth et Terry Bogard

Super #SmashBrosUltimate #amiibo for DLC fighters Banjo & Kazooie, Terry, and Byleth will be available starting March 26th! pic.twitter.com/IrjvmByp4o — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 11, 2020

Le London Philharmonics rend hommage à Mario

London Philharmonic Performs a Super Mario Bros. Medley at The Game Awards 2020 12/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici quelques semaines qu'on n'avait plus eu de nouvelles de Super Mario 3D World, qui sort sur Switch le 12 février 2021. Pas grand chose de révolutionnaire dans ce spot de 30 secondes, mais on n'est pas mécontent que ce superbe jeu ait une seconde chance, sur Switch, en dépit des très (trop ?) nombreux jeux Wii U qui nous sont resservis sur Switch :Les récents personnages ajoutés en DLC dans Super Smash Bros. Ultimate auront droit à leurs amiibo. Ce n'est pas nouveau, mais ce qui l'est, c'est qu'on a une date de sortie : ils arriveront le 26 mars 2021 sur le marché américain (une date européenne ne devrait donc plus trop tarder).Un bel hommage que celui rendu par les musiciens du London Philharmonics à l'occasion des Game Awards 2020, avec un medley autour des 35 ans de la série Super Mario Bros à découvrir en vidéo :Et on est bien d'accord avec le présentateur : c'est le genre de moment qui ne peut que rendre la journée meilleure !