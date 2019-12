News Bravely Default II (Switch)

Bravely Default II - Announcement Trailer - Nintendo Switch 13/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bravely Default II music track 13/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La cérémonie des Game Awards nous promettait plus d'une dizaine d'annonces, et on n'a pas été déçu puisque l'une d'elles émanait de Square Enix, venu annoncer la sortie de Bravely Default II exclusivement sur Nintendo Switch en 2020.Les fans de J-RPG "à l'ancienne" devraient être ravi de retrouver enfin une suite au titre sorti sur 3DS, après un Bravely Second qui avait plutôt décu. Peu d'informations ont fuité pour cette première annonce mais un joli trailer est venu nous annoncer l'arrivée du titre sur Nintendo Switch :Cela fait des mois, pour ne pas dire des années, qu'on se doute que quelque chose est en préparation chez Square Enix autour de sa franchise : Siliconera rappelle par exemple que pendant les Fêtes de fin d'année 2017, on avait vu Edea jouant à la Switch dans une image de teasing, et qu'un an après on avait eu droit à un message de la part de Tomoya Asano and Masashi Takahashi.C'est Team Asano qui est derrière la production du jeu, on leur doit déjà le premier opus du jeu, mais aussi le très réussi Octopath Traveler. Claytechworks est en charge du développement du jeu.A lire aussi : notre test de Octopath Traveler Switch L'histoire du jeu a été quelque peu dévoilée par Square Enix : on découvre un nouveau groupe de personnages, les Heroes of Light (on traduira ça avec notre superbe anglais les Héros de Lumière), à la recherche des 4 Cristaux. C'est un tout nouveau cast de personnages dans un nouveau monde que l'on découvrira dans Bravely Default II, mais avec "l'ambiance et l'enthousiasme pour lesquels la série Bravely est connue" nous promet-on dans la fiche technique du jeu.A l'occasion de cette annonce, le site officiel a été mis en ligne par Square Enix, où vous pourrez notamment écouter quelques extraits sonores promis dans le jeu, comme ceux proposés ci-après. Notons que Revo, qui avait oeuvré sur les musiques de Bravely Default, est en charge des thèmes de ce nouveau Bravely Default 2. On devrait d'ailleurs retrouver des thèmes du premier jeu dans ce nouvel opus :Rappelons par ailleurs que le premier jeu Bravely Default était un successeur à Final Fantasy: The 4 Heroes of Light, sur Nintendo DS, toujours chez Square Enix évidemment. Paru en 2012 sur 3DS, une suite directe est parue sur Nintendo 3DS en 2015, appelée Bravely Second: End Layer. La franchise a aussi connu deux expériences, l'une sous forme de jeu pour navigateur web au Japon appelé Bravely Default;: Playing Brage, l'autre sous forme d'un jeu mobile appelé Bravely Archive. Ces deux jeux ont été stoppés par Square Enix.Si la franchise est si adorée et que la nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe dans la communauté, c'est parce que l'atmosphère et le système de jeu sont très bien imaginés et pensés : on n'en attendrait pas moins d'un bon RPG Square Enix, certes, mais c'est donc un jeu qui soudain s'imposera rapidement dans les wish-lists de l'année 2020 (on en reparlera à l'occasion d'un prochain Hit-Parade de Puissance Nintendo , à défaut d'avoir eu l'info suffisamment tôt pour les PN Awards 2019 !)La sortie de Bravely Default II est prévue exclusivement sur Nintendo Switch en 2020.Source : Siliconera