News Gal Gun Returns (Switch)

Parmi les personnages féminins, le site officiel vient de créer les fiches de cinq d'entre elles, ainsi qu'un aperçu des tenues portées par ces jeunes femmes selon leur niveau d'étude. Le principe ne change pas, il vous faudra toujours gérer un jeune garçon (Tenzô dans le jeu d'origine, nous ne savons pas si le nom sera gardé dans ce remake), qui frappé par la flèche de Cupidon de l'ange Patako, venue sur Terre pour passer son examen de fin d'étude, se voit devenir le centre de toutes les attentions des jeunes lycéennes.

Problème pour le jeune adolescent, il n'a qu'une journée pour trouver véritablement sa belle car après le pouvoir obtenu disparaîtra, et il ne séduira plus jamais la moindre femme. Le gameplay est donc tout trouvé. Vous devez vous défendre à coup de phéromones de toutes ces jeunes femmes en transe lorsqu'elles vous croisent, pour les étourdir, en essayant, de découvrir leur point faible : une zone corporelle à titiller pour les faire grimper au plafond. Une fois trouvée, vous utilisez votre tir ecstasy shot pour vous en défaire.



Mais pourquoi tirer sur des femmes si vous rechercher la votre ?

En utilisant l'ecstasy shot, vous allez remplir une jauge spéciale qui vous permettra ensuite de déclencher le Doki-Doki mode, pour pouvoir vous occuper en détail de la belle de votre choix et la faire exploser de bonheur après un câlinage sensoriel mené de main de maître. On évoque aussi un nouveau mode Doki-Doki Carnival.







Dix ans après certes, l'accueil critique d'un tel titre risque de ne pas être le même, notamment après les combats pour relever l'image de la femme dans tous les domaines. Le jeu s'adresse surtout aux nostalgiques qui ont été scotchés sur le principe fripon de ce jeu de tir, et souhaitant le redécouvrir avec une mise à jour technique lui permettant de tourner en HD sur les plateformes du moment, hormis les consoles Playstation. L'introduction de chaque personnage a été améliorée, et outre les retouches graphiques, vous pourrez admirer plus de 250 illustrations au sein de ce jeu.



Le gameplay est obligatoirement répétitif car il faudra toujours shooter l'ensemble des filles (au moins 70 personnages, dont chacune bénéficie d'un doublage qui lui est propre), jusqu'à trois fois pour obtenir tous les détails les concernant, et dans différentes tenues. Il vous faudra éviter leurs lettres d'amour sous peine de dégâts, ou dégommer des mots doux en tirant sur les lettres apparaissant à l'écran. Un principe grivois, qui change du massacre de zombis, mais qu'il faut regarder au 3e degré. Et pour les compétiteurs, il vous faudra tenter de collectionner les 423 culottes dissimulées dans le jeu. Quand on vous dit que ce n'est pas un jeu sérieux pour un sou !





Voici la petite vidéo de bande-annonce de ce titre réservé à un public averti :



【公式】『ぎゃる☆がん りたーんず』 第一弾紹介映像 26/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Sources : site officiel et Gematsu

Inti Creates a annoncé le retour de la franchise de tirs coquins courant 2021. Les jeunes filles débarquent au Japon et en Asie sur Nintendo Switch et Xbox One le 28 janvier 2021, puis sur PC Steam en février 2021 pour 5 800 yens. Les trois plateformes recevront le jeu en Occident courant 2021 via l'éditeur PQube. A noter que les versions Xbox One et PC seront uniquement disponibles en version numérique dans le monde entier, tandis que la version Switch sera disponible à la fois physiquement et numériquement (pour 49,99 $).Cette franchise ayant toujours un groupe de fans important, au Japon, la version Switch sera également disponible dans une édition limitée à 9 800 yens, qui comprend un livre d'art commémoratif de 100 pages avec des illustrations et d'autres éléments de chaque jeu de la série Gal Gun, un CD reprenant toutes les pistes sons de Gal Gun Returns (y compris les chansons thématiques nouvellement enregistrées), et une boîte spéciale avec un emballage exclusif. Les pré-commandes pour l'une ou l'autre édition comprennent un marque-page parfumé avec la belle Kaname Nonomiya.Gal Gun Returns n'est pas réellement un nouveau jeu, c'est une version remasterisée du Gal Gun original, qui a été lancé pour la première fois sur Xbox 360 en janvier 2011 au Japon, puis sur PlayStation 3 avec des personnages supplémentaires et la prise en charge de PlayStation Move en février 2012. C'est la première fois que le Gal Gun original sortira en Occident. Un bon moyen pour remettre au niveau technique un titre qui techniquement n'était pas déjà au top lors de son lancement.