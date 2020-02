News Fornite (Switch)

Le toujours apprécié Fornite, malgré un petit coup de mou à la fin du premier chapitre et la concurrence naissante de Brawl Stars, va déployer le 20 février 2020 sa seconde saison de son chapitre 2, jusqu'à présent assez réussi. Mais pour patienter, vous pouvez dès à présent participer à certains événements. La récente mise à jour 11.50 du 5 février avait permis le retour de l'apprécié tremplin dans les modes de jeux non compétitifs, des correction de bugs et le passage au moteur physique Chaos de l'Unreal Engine.





Saint Valentin oblige, l'événement Amour et Guerre est dans la place.

On ne sait pas si le combat rapproché pourra faire du bien aux couples de gamers, mais Fornite propose actuellement l'événement Amour et Guerre, jusqu'au 17 février 2020.



Fortnite - Amour et guerre 02/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Venez jouer au mode temporaire Opération destruction créé par la communauté et gagnez des objets dont une pioche et une emote en accomplissant les défis Amour et guerre. Faites un tour dans la boutique d'objets pour mettre la main sur de nouvelles tenues et pioches. L'événement Amour et guerre prend fin le 17 février, alors ne le manquez surtout pas !





Faites équipe pour triompher ou éliminez vos amis pour affiner vos talents. Dans l'amour, c'est à la guerre comme à la guerre. Les règles sont simples :



- Des équipes de 6.

- Jusqu'à 7 manches. Décrochez la victoire en remportant 4 manches avec votre équipe.

- Détruisez le camp de la bombe (attaquants), défendez le site de la bombe (défenseurs) ou éliminez l'équipe adverse pour l'emporter. Trouvez et détruisez la bombe ou éliminez l'équipe adverse pour l'emporter.

- Gagnez de l'or en éliminant des adversaires, en posant ou en désamorçant les objectifs et en terminant une manche. L'or sert à acheter des armes, du bouclier et des matériaux de construction.



Remarque : l'or obtenu est conservé d'une manche à l'autre, mais est réinitialisé si vous changez de camp !



Voici ce que vous pouvez remporter :





Harley Queen : des skins disponibles jusqu'au 17 février. Fornite continue ses nombreuses collaborations avec le monde du cinéma pour mettre en avant actuellement Harley Quinn, la chérie actuellement en froid avec le Joker. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir l'actrice Margot Robbie dans la reprise de son rôle dans Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinnn actuellement au cinéma, son personnage était l'un des rares bons moment de Suicide Squad, dont un nouveau volet est prévu en 2021 avec le réalisateur des Gardiens de la Galaxie derrière la caméra. Un petit coup d'oeil sur l'aspect de Zadie (la fille) et gueule de métal et les masses pointues disponibles dans le pack Masque de métal (2400 Vbucks).Fornite continue ses nombreuses collaborations avec le monde du cinéma pour mettre en avant actuellement Harley Quinn, la chérie actuellement en froid avec le Joker. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir l'actrice Margot Robbie dans la reprise de son rôle dans Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinnn actuellement au cinéma, son personnage était l'un des rares bons moment de Suicide Squad, dont un nouveau volet est prévu en 2021 avec le réalisateur des Gardiens de la Galaxie derrière la caméra.





Le pack Harley Quinn est disponible dans la boutique. Il contient la tenue Harley Quinn et les pioches Batte de Harley et Argument massue. Si vous êtes prêt à semer la pagaille, Harley débarque avec de nouveaux défis qui transformeront Harley Lil Monster XoXo en Harley toujours fantabuleuse.

Pour déverrouiller Harley toujours fantabuleuse, vous devrez accomplir ces trois défis : Finir dans le top 30 en solo, duo ou section, puis dans le top 20, puis dans le top 10. Frapper des points faibles. Infliger des dégâts avec la pioche. Harley Quinn sera dans la boutique d'objets jusqu'au 17 février.



HARLEY QUINN DÉBARQUE DANS FORTNITE 02/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Fornite