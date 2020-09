News Fitness Boxing (Switch)

皆様のお陰で #フィットボクシング が全世界累計出荷販売本数100万本を突破しました

Fitness Boxing - Transformez votre salon en ring de boxe ! (Nintendo Switch) 09/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Développé par Imagineer et édité par Nintendo (mis à part au japon où Imagineer auto-édite son titre), Fitness Boxing est une simulation sportive axée sur la boxe qui était sorti en décembre 2018 partout dans le monde à l’exception de l’Amérique du nord qui a dû attendre jusqu’au 4 janvier 2019.Néanmoins, il n’avait pas rencontré le succès escompté et a su maintenir de faibles ventes jusqu’à la sortie de Ring Fit Adventure. Cependant grâce à la pandémie du Covid-19, les ventes ont redémarré et dépassaient le 700 000 ventes en avril, puis 800 000 en mai, ensuite le cap des 900 000 exemplaires vendus a été franchi en juillet avant d’atteindre le million, comme nous l’annonce Imagineer sur son compte twitter :