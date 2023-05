Final Fantasy Pixel Remaster dépasse les 2 millions de ventes

FINAL FANTASY Pixel Remaster | Bande annonce de lancement sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™ 05/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La collection de jeux Final Fantasy Pixel Remaster, qui propose des versions remastérisées des six premiers jeux de la saga, a connu un succès retentissant avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.Ces remasters en pixel art sont le fruit d'un travail de remasterisation complet visant à offrir aux fans une expérience fidèle aux jeux originaux tout en bénéficiant d'améliorations graphiques et sonores bien dans l'air du temps. Les versions remastérisées incluent également des ajustements de gameplay pour offrir une expérience plus moderne et accessible.Le succès de la série Final Fantasy Pixel Remaster montre l'intérêt des joueurs pour les titres classiques de la franchise, qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Ce succès témoigne également de la qualité de ces remasters, qui ont su séduire à la fois les fans de longue date et les nouveaux joueurs. N'hésitez pas à consulter le site officiel de la collection pour en découvrir quelques visuels.La collection Final Fantasy Pixel Remaster est disponible sur plusieurs plateformes dont la Nintendo Switch, permettant ainsi aux joueurs de (re)découvrir ces aventures épiques quel que soit leur machine de prédilection.Source : Communiqué de presse