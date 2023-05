Test de Final Fantasy Pixel Remastered : six fois plus de plaisir

Un peu d'histoire

Six jeux, une destinée

Le travail autour de Final Fantasy Pixel Remastered est énorme : car plutôt que de livrer un portage adapté à la Switch des titres de Square Enix, vous voilà avec une version remastered qui apporte quelques petites choses en plus. Six jeux, cela signifie six fois plus d'histoires, et pourtant, on pourrait presque toutes les résumer ainsi : un groupe d'Élus va devoir sauver le monde (ou les mondes, selon les opus). Simpliste ? Pas vraiment : rappelons d'une part que le premier jeu est sorti en 1987, ce qui en fait l'un des premiers titres du genre, et qu'ensuite, le diable se cache dans les détails, et surtout dans ceux d'un scénario qui s'étoffe et se diversifie, d'opus en opus. La narration des différents jeux permet d'en découvrir les subtilités. Notons d'ailleurs que l'épisode IV (de Final Fantasy, mais aussi d'une autre saga) est considéré comme l'un des jeux de la licence ayant eu la meilleure narration. Mais vous ne le saviez pas ? Revenons dessus quelques instants.La licence Final Fantasy a été popularisé par Final Fantasy VII aux USA et en Europe. Cela grâce à l'une des plus grosses campagnes de marketing faites pour le jeu vidéo dans l'histoire (plus de 100 millions de dollars dépensés, des spots de publicité de 30 secondes (ce qui est énorme), le tout en 1997). Les raisons sont multiples, mais là n'est pas le sujet. Aux yeux du grand public, la saga des Final Fantasy a largement explosé avec l'épisode VII, et continue après, malgré quelques polémiques autour de certains opus. Mais saviez-vous, par exemple, que les épisodes 1 à 6 étaient d'abord sur Super Nintendo ? Que sans l'arrivée du format CD et de la PS1 qui permettaient d'avoir un jeu plus "gros", en 3D, et donc de faire plus de choses, FFVII serait aussi sorti sur une console Nintendo ? Nous vous passons l'histoire... Toujours est-il que pendant longtemps, les jeux Final Fantasy 1 à 6 étaient disponibles sur les stores de la 3DS et de la Wii. Une disparition, avec l'arrivée de la Switch et la fermeture des autres eShop, qui a sans doute décidé Square Enix à nous livrer cette version Pixel Remastered.Entendons-nous bien : il existe à l'heure actuelle des débats autour de la politique de Nintendo face aux multiples remasters qui sortent. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Est-ce que cela éclipse l'absence de nouvelles licences ? N'est-ce pas un appauvrissement du catalogue que de sortir toujours les mêmes jeux, en boucle, dans des versions Remastered/Definitive/Premium/etc ? Ne nous le cachons pas : les débats existent, les avis divergent sur de nombreux points et nous ne trancherons pas ici. Nous le ferons sur le prix de cette anthologie (nous y reviendrons). Mais nous voyons le retour des Final Fantasy sur eShop d'un œil bienveillant : ce sont des morceaux d'histoire, des titres qui ont compté et façonné le RPG, des jeux encore aujourd'hui méconnus alors que l'on attend la sortie du 16è opus. Y jouer permet de découvrir notamment un sens aiguë de la narration avec l'épisode IV, les prémisses de tout ce que l'on connaît en matière de RPG avec l'épisode VI, et de saisir l'évolution, tant graphique que des mécaniques, au sein de l'histoire du jeu vidéo, comme l’apparition de la jauge ATB, etc.Nous allons donc revenir sur ces six jeux. Non pas un par un, car cet article n'aurait définitivement pas de fin, mais sur l'ensemble, de façon à brosser un large tableau de ce qu'est cette édition Pixel Remastered.Commençons par le début. Final Fantasy, premier du nom. Lorsque l’on ouvre le jeu, on se retrouve face à un titre austère, où l’on va nommer ses personnages et déterminer leur classe. Quatre héros, quatre élus. Rapidement, vous vous rendez compte que le gameplay est très austère : du tour par tour manquant de stratégie et de diversité, de la redondance… Ce sont les prémisses du genre et cela se sent. Mais Square Enix n’est pas non plus aveugle : cette version Remastered se dote donc d’une toute nouvelle option permettant de rendre le gameplay moins aride, moins abrupte. Ainsi, vous pouvez lancer les combats en mode automatique, les fuir et les esquiver, ce qui n’était pas le cas à l’origine. Une version parfaitement accessible pour les nouveaux joueurs, redonnant un petit coup de jeune à ce titre de 1987.Ce premier opus nous permet de voir les premiers éléments de cette version remastered : un rafraichissement graphique, des options supplémentaires pour rendre plus accessible les jeux, la modification des polices pour permettre une meilleure lisibilité. Tous ces éléments contribuent largement à rendre accessible les jeux à bien des niveaux : que ce soit pour ceux qui découvrent ou ceux qui, muent par la nostalgie, ont envie de replonger dans l’aventure. Les développeurs ne s’arrêtent pas là : bande son intégralement réorchestrée, ajout de galeries d’images, les jeux se dotent de bonus qui étendent l’univers, permettent de se plonger dans la création de ces titres. Et pour celles et ceux qui se posent la question : les six jeux sont intégralement traduits en français.Alors certes, les six jeux ne sont pas six pépites. L’inconvénient de ce genre de compilation, c’est la possibilité de comparer. Ainsi, si nous vous avons évoqué Final Fantasy IV et VI, le V, lui, vous fera grimacer. Non que le remastered soit mauvais, mais le jeu d’origine souffre de nombreuses faiblesses comme un scénario beaucoup plus faible ou des mécaniques de jeu poussant à la redondance et à la frustration qui, malheureusement, ne peuvent pas être gommer avec juste les options mises en place dans le premier. En faisant le choix de ne pas en faire et de livrer les six premiers épisodes, Square Enix nous laisse nous faire notre propre opinion : force est de constater que les titres n’ont pas vieillis de la même façon, que les scénarios ne sont pas tous bons, que les mécaniques de jeux sont intéressantes dans leur balbutiements mais s’affinent petit à petit.Cette compilation est… chère. 74,99 €, ce n’est pas donné. Mais là encore, Square Enix fait un choix particulièrement malin : laisser le choix. Comme il laisse le choix de jouer dans les anciennes versions des jeux ou avec les quelques options et ajouts pour dynamiser et rendre moins abruptes les gameplay, le développeur nous laisse le choix des prix. Enfin presque : vous pouvez ainsi vous procurer la compilation avec les six jeux pour 74,99 € (soit 12,50€/jeu en moyenne) ou acheter les jeux individuellement. Mais attention : ils n’ont pas tous le même prix. Libre à vous, donc, de choisir ce que vous voulez découvrir ou redécouvrir.