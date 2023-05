Test de Bramble : The Mountain King, entre féérie et cauchemar…

Bramble: The Mountain King - Official Launch Trailer 13/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une ambiance singulière très réussie qui résonne comme un poème.

Les ténèbres apportent avec eux la terreur !

Développé par Dimfrost Studio, Bramble : The Mountain King vous glisse dans la peau de Olle, un jeune garçon qui se réveille dans la chambre qu’il partage avec sa sœur Lillemor. Près du lit, un livre d’histoires est resté ouvert à la page du dernier conte que vous a raconté votre mère avant de dormir. On y découvre l’histoire d’un enfant fugueur qui va découvrir une forêt enchantée par une belle journée ensoleillée et y faire 1001 rencontres extraordinaires. Toutefois, à la tombée de la nuit, la forêt se fait plus menaçante, les dangers surgissent et la fin de l’histoire réserve un bien mauvais sort à l’enfant imprudent. Moralité: soyez un enfant sage et restez toujours près de vos parents !Justement, il se trouve qu’en cette belle matinée, Olle trouve le lit de sa sœur désespérément vide, et la fenêtre de la chambre est ouverte. Une corde de fortune a même été confectionnée, semble-t-il pour aider Lillemor à s’enfuir… Est-elle vraiment partie découvrir une forêt enchantée à son tour ?N’écoutant que votre courage et votre esprit fraternel, vous allez vous élancer à sa poursuite et à votre tour, faire la connaissance de ce monde vertigineux qui vous est totalement inconnu…La prise en main du petit Olle est rapide, simple et efficace. Pour résumer, vous allez pouvoir vous déplacer, sauter, interagir avec des objets… Et quelques fois viser et tirer : enfantin ! D’ailleurs le début de votre aventure va réellement raisonner comme un doux conte pour enfants: l’univers est magnifique, l’ambiance très poétique. Vous allez faire d’étonnantes et assez magiques rencontres, entre lutins trop mignons et animaux surprenants. La patte graphique du titre est vraiment singulière et plaisante, à tel point que vous allez arpenter ce sentier avec un bonheur non dissimulé et des yeux écarquillés. Malheureusement, tout comme le conte l’avait suggéré dans votre livre de chevet, le jour va finir par décliner et l’ambiance va radicalement changer…Vous auriez pu imaginer durant cette première prise en main que le titre est à destination de tout public, et même particulièrement des enfants. Il n’en est rien ! Une fois ces premiers moments féériques passés dans la forêt, le jour finit par décliner et vous apporte une ambiance de jeu radicalement différente. Des trolls immenses rôdent et veulent clairement vous faire la peau, tandis que les lutins se font persécuter et massacrer à la moindre occasion. De leur côté, de sordides bouchers accomplissent leur labeur au milieu de vastes mares de sang et de viscères mêlés. Olle doit donc très vite reprendre ses esprits et s’endurcir s’il souhaite rester en vie jusqu’au petit matin…La progression à travers cette forêt n’a rien de tortueuse, c’est déjà ça ! Le titre vous propose au contraire une aventure très linéaire et aux chemins limpides. Nous sommes ici en présence de l’exact opposé de l’Open World, avec une direction toujours bien définie, et très peu de place laissée à l’improvisation. Ce côté dirigiste pourra en rebuter certains, mais a le mérite de ne jamais vous perdre en route. De même, vous n’avez pas à vous encombrer d’un inventaire à gérer, de points d’XP ou autres compétences à acquérir.Enfin, le jeu ne met pas non plus l’accent sur de multiples collectibles à débusquer au fil de votre progression. Nous sommes ici dans un gameplay à la simplicité la plus totale : vous devez avancer pour retrouver votre sœur, et n’avez globalement rien d’autre qui doit venir entraver votre mission. Ceux qui aiment fouiller les jeux dans leurs moindres recoins en seront pour leurs frais. D’autres se délecteront au contraire de trouver un jeu dans lequel, pour une fois, les développeurs ne viennent pas agiter 1001 artifices pour prolonger la durée de vie ou complexifier le tout. Une seule chose est certaine, vous aurez tout le loisir de profiter à fond de l’ambiance sans avoir l’esprit parasité par des éléments annexes.On l’a dit, la prise en main de Olle est vraiment simple. En revanche, le jeu en lui-même ne l’est pas toujours pour autant : passe encore pour les petites énigmes à résoudre pour franchir un obstacle, qui sont loin d’être insurmontables. Le jeu propose également quelques phases de furtivité / infiltration plutôt bien menées et pas toujours évidentes, mais à la mise en scène remarquable. En outre, certains passages typiquement orientés jeu de plateforme pourraient vous irriter un poil. Nous insisterons plutôt ici sur les combats de Boss, pas évidents et qui vont vous demander en particulier un très bon sens du timing. Le challenge lors de ces phases de jeu est assez relevé, vous voilà prévenus ! Heureusement, les checkpoints sont assez rapprochés et le jeu n’est pas forcément punitif pour autant. Seuls les Boss pourraient vous poser quelques tracas !Reste que le principal point fort du jeu réside évidemment dans son ambiance unique, soutenue par les divers contes que vous allez découvrir au fil du jeu. L’ensemble met en exergue l’écriture délicate et de qualité du titre de Dimfrost Studio.Nous terminerons en saluant la partie graphique, visuellement réussie sur Switch. Certes, les versions concurrentes font évidemment mieux, mais le portage sur la console Nintendo a été réalisé avec soin et reste la plupart du temps très agréable à l'œil. De même, l’ambiance sonore est à l’avenant et les voix sont de qualité (sous titrages français).