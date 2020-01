News Psikyo Shooting Stars Alpha (Switch)

Psikyo fait partie de ces sociétés japonaises qui se sont spécialisées pendant une époque pour nous apporter des shoot'em up de grande qualité mais bien souvent d'une très grande difficulté. On pense ainsi à des titres comme Samurai Aces, Gunbird, la saga Strikers 1945, Zero Gunner 2 ou encore Dragon Blaze. On passera en revanche sous silence une floppée de mah-jong plus que grivois. Ce sont des titres qui ont fait la joie des amateurs de bornes d'arcade, sous pavillon Capcom et Jaleco, puis sur des bornes totalement réalisées par la compagnie. Malheureusement, la compagnie a été rachetée en 2002 et ses jeux ne font plus l'objet que de portages réalisés par d'autres studios pour les différentes consoles.





NIS América nous sert ce vendredi 24 janvier une première compilation, nommée Psikyo Shooting Stars Alpha et coutant 39,99 €. On retrouve à bord, avec interface japonaise et anglaise (pas de français, mais sur de l'arcade, ce n'est pas très gênant), occupant 640 Mo, les six titres suivants :





Strikers 1945

Strikers 1945 II

Strikers 1945 III

Dragon Blaze

Sol Divide

Zero Gunner 2







C'est donc du très beau monde, avec lesquels vous pourrez jouer en solo ou en coop à deux, et en mode vertical (ce que votre serviteur adore).



Psikyo Shooting Stars Alpha - Launch Trailer (Nintendo Switch) 23/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La seconde salve arrivera le 21 février 2020, sous le nom de Psikyo Shooting Stars Bravo. Toujours affiché au tarif de 39,99 €, il vous proposera les titres suivants :









Psikyo Shooting Stars Bravo - Gameplay Trailer (Nintendo Switch) 23/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube