News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Tom Nook vient de sortir le carnet de chèques pour vanter le lancement de sa nouvelle compagnie, Nook Inc, qui vous accompagnera lors de vos paradis sur Animal Crossing: New Horizons. Tous les joueurs du jeu mobile Pocket Camp reçoivent ce jour 20 tickets verts et se voient proposer un 24e tournoi de pêche pour gagner des lots donnant un avant-goût du futur jeu Switch. L'événement court du 12 mars 2020 7h au 2 avril 2020 7h59. Le but est d'attraper 4 variétés de poissons tropicaux : le chinchard des îles, le vivaneau des îles, le cardeau des îles et le thon des îles, des versions retouchées de modèles connus sous Pocket Camp et que l'on retrouve avec leur probable design dans le jeu New Horizons. On vous laisse découvrir ci-dessous cette petite présentation via nos captures d'écrans.





Galerie images 15/03/2020

























Le bonus du jour est la chemise Hawaïenne Mélo. Pendant cette période, vous pourrez obtenir des bonus vous rappelant cette ambiance des îles.

L'interface du jeu a légèrement changé pour ce tournoi de pêche avec l'icône Nook vous indiquant les différentes récompenses du tournoi et des défis spécifiques mis en place durant cette période de pêche aux couleurs de New Horizons.





Pour renforcer cette collaboration entre les deux titres, vous pouvez commander la bannière Nook Inc Méli et la placer dans votre camping ou chalet pour voir Méli venir vous rendre visite. Une seconde bannière Mélo est également disponible. Chaque bannière coûte 50 tickets verts, c'est un prix exceptionnellement abordable.





Les apports de la mise à jour 3.1.2

Votre espace inventaire est agrandi pour passer de 410 objets à 450 objets. C'est toujours cela de pris !